保持精靈｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活

醫療科技及衛生水平不斷進步，我們的壽命亦愈來愈長，而長壽不但催使人口老化，更帶來認知退化的風險。有日本腦神經科專家察覺自己邁入50歲後開始出現腦退化的症狀，如容易疲倦、思考變遲鈍等，但憑著早上實踐10個習慣，終於阻止衰退，甚至令大腦更靈活、更健康。
1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目
聽電台廣播主要是聽覺刺激，不似電視有視覺資訊。一邊做家務、一邊聽廣播，更可以同時活絡腦部其他區域。
2. 散步
散步時可以曬曬太陽，又能呼吸戶外空氣，留意周遭的蟲鳴鳥叫更刺激聽覺。
3. 做家務
早起做家務是清醒大腦的最佳活動，例如洗衣服後思考晾衣服的位置也是一項不錯的大腦刺激。
4. 大聲朗讀
比起只用眼睛閱讀，發出聲音表達其實更能激活大腦，如朗讀報章內容或預計行程，有時更可能透過留意發聲狀態而更了解身體的變化。
5. 照鏡子微笑
睡覺時臉部肌肉幾乎沒有活動，視覺也處於休息狀態，而照鏡子笑一笑，不但能活動表情肌，也能透過觀察臉部表情刺激視覺。
6. 洗澡
讓人神清氣爽，也能刺激皮膚，讓自律神經從休息模式的副交感神經，切換為活動模式的交感神經所主導。
7. 打電話
與親友聊天不但可以聯絡感情，也能透過對話活化大腦及刺激聽覺。找不到人說話則可以邊甪電視邊重複主播或節目主持的說話，也是刺激聽覺、練習發聲、活化腦部的好方法。
8. 規劃待辦事項
早上起來思考全日的行程及決定待辦事項，絕對是活化大腦的好方法。
9. 持續簡單的運動
簡單如伸展筋骨、體操、單腳站等運動都有助加強血流循環，對於活化腦部也有正面幫助。
10. 吃水果
水果的甜味及咀嚼活動有助刺激大腦。