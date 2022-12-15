保暖方法丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底

冷鋒到，今日出門倍感濃濃冬意，周末進一步轉冷，風勢頗大。星期日及星期一市區氣溫降至10度以下，大家衣櫃裡的大衣和頸巾紛紛出動，甚至有怕凍的人要洋蔥式穿衣，由頭包到腳才感溫暖。原來人體保暖的最佳方法，是要將體溫調節，改善體內深處的寒冷狀態。而日本人有一種袪寒智慧，只要做到「頭寒足熱」，身體自然變得暖和，既可改善寒底體質，也能減少患上感冒。

「頭寒足熱」才健康 「頭熱足寒」小心血液循環不良

據《百病起於寒》作者進藤義晴醫生解釋，人是直立步行的動物，雙腳遠離心臟，而且臟腑器官集中於上半身，故此上半身體溫較高，大約是36度，而下半身則只有約31度，造成全身的體溫落差，容易出現氣血不順、血液循環不良的問題，增加寒性體質，令人易於生病。基於體寒是從下半身或身體的深部所引起的，進藤醫生認為，保暖的重點應放在下半身，讓頭部保持冷靜、雙腳維持溫暖，亦即「頭寒足熱」，可令神經運作和血液順暢運作。

撰寫《養溫：體寒為百病之首，預防疾病先暖身》的石原結實醫學博士也有類似觀點，他認為最符合人體健康的情況是「頭寒足熱」，但身體有毛病的幾乎都是相反「頭熱足寒」。當下半身冰冷時，體內的血氣和熱感會趨往上半身，導致面紅潮熱、臉色呈紫紅色、手掌泛紅和上半身皮膚清晰可見微血管，那就是「頭熱足寒」。這種情況在中醫角度屬於「升症」，會出現全身血液循環不良的「瘀血」或「血道症」，容易頭暈和燥熱。