保暖方法｜中醫教你 10 種最強暖身食物、驅寒穴位及最保暖穿搭方法

冬至漸近，代表天氣準備轉冷！究竟如何保暖最有效？Bowtie 今天請來中醫蔡嘉麗為大家推介暖身食物、最保暖穿搭技巧，配合按摩穴位驅寒，馬上了解並齊齊過暖笠笠的冬天！

重點保暖位置

頭頸部 ：頸部、後腦位置有風池穴、風門穴和風府穴三大穴位，寒邪最易從此侵襲，為人體血液循環最快的地方，散熱速度也快，容易受到溫度變化的影響，建議戴上帽子、圍巾及口罩。

：頸部、後腦位置有風池穴、風門穴和風府穴三大穴位，寒邪最易從此侵襲，為人體血液循環最快的地方，散熱速度也快，容易受到溫度變化的影響，建議戴上帽子、圍巾及口罩。 肩部 ：第二個需要保暖的部位是肩膀，若肩膀外露受寒，容易產生痠痛，到接近50歲時較容易出現肩周炎問題。

：第二個需要保暖的部位是肩膀，若肩膀外露受寒，容易產生痠痛，到接近50歲時較容易出現肩周炎問題。 背部 ：背部主身體的陽氣，一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病。

：背部主身體的陽氣，一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病。 腰腹部 ：腰腹受寒時，容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題。

：腰腹受寒時，容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題。 下肢：雙膝、腳底離心臟最遠，為人體循環的最末端，保溫性差，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳而僵硬痠痛，女士或會引致痛經。

睡覺最保暖方法

睡覺着襪能否保暖？如何選擇睡覺時穿的襪？

穿襪固然可以保暖，但不少人下肢循環不佳，容易在穿襪後見腳踝水腫。與其睡覺時候穿襪，不如在床鋪放暖水袋於足部，一來足部不會緊箍不適，二來又可持久保暖。

提高被鋪保暖效果

方法一：在床鋪上先鋪上毛毯或珊瑚絨被子，睡上床鋪後，最上面蓋上絲綿被或羽絨被效果最好。 方法二：建議購買電熱毯，一般可以先預熱電熱毯，睡覺時就可以關掉。 方法三：將 2 個暖水袋放在床鋪中段和下段，睡覺時就可感覺溫暖。

睡前香茅水浸浴／熱水泡腳

浸浴和泡腳的原理都是提升身體體溫，改善身體血液循環，當身體處於暖和放鬆狀態，自然可改善睡眠質量。