保暖飲品｜黃金奶、茶拿鐵、紅石榴特飲 健康抗寒冷天氣3款(附做法)

黃金奶不止帶來溫暖，也幫助你攝取蛋白質及鈣，而薑黃更有抗炎及抗氧化功效。(互聯網圖片)

香港冬天不時有冷鋒及寒流來襲，溫度降至攝氏14度或以下。沒有暖爐及暖風機？不打緊，今次教大家製作茶拿鐵、黃金奶、紅石榴特飲3款保暖又健康的熱飲，就算寒流來襲依然暖笠笠。

保暖飲品食譜｜1. 茶拿鐵

製作兩杯茶拿鐵的材料有，兩杯杏仁奶或牛奶、6粒紅棗、兩個茶包、1茶匙薑蓉、1茶匙肉桂，以及1/2茶匙丁香、1/4茶匙荳蔻及1/8茶匙黑胡椒。

茶拿鐵做法