保暖飲品｜黃金奶、茶拿鐵、紅石榴特飲 健康抗寒冷天氣3款(附做法)

香港冬天不時有冷鋒及寒流來襲，溫度降至攝氏14度或以下。沒有暖爐及暖風機？不打緊，今次教大家製作茶拿鐵、黃金奶、紅石榴特飲3款保暖又健康的熱飲，就算寒流來襲依然暖笠笠。
保暖飲品食譜｜1. 茶拿鐵
製作兩杯茶拿鐵的材料有，兩杯杏仁奶或牛奶、6粒紅棗、兩個茶包、1茶匙薑蓉、1茶匙肉桂，以及1/2茶匙丁香、1/4茶匙荳蔻及1/8茶匙黑胡椒。
茶拿鐵做法
- 將紅棗加入奶中，放入攪拌機打成蓉
- 將茶包放在小煲中煮至出味
- 然後倒入紅棗奶並拿起茶包，以中低火煮1分鐘
- 加入餘下材料便可離火，倒入杯中飲用。一杯只有約99大卡，而且沒有添加糖，是冬日的暖身好選擇
保暖飲品食譜｜2. 黃金奶
很多人也懂得以薑黃加入牛奶製成黃金奶，但今次是升級版，材料有：兩杯牛奶或豆漿、2匙楓樹糖漿、1茶匙雲呢拿精、1/2茶匙薑黃、1/2茶匙薑蓉、1/2茶匙肉桂、1/4茶匙荳蔻(可隨喜好刪減)、1撮黑胡椒。
黃金奶做法
- 將牛奶以細火煲至見到有煙升起，就可以加入其他材料
- 拌勻後就可離火飲用。這杯黃金奶不止帶來溫暖，也幫助你攝取蛋白質及鈣，而薑黃更有抗炎及抗氧化功效呢！
保暖飲品食譜｜3. 紅石榴特飲
這杯冬天特飲不能為你帶來溫暖，但就是打邊爐或燒烤時的最佳選擇，既冰涼又富有營養。材料有：1杯紅石榴汁、2茶匙青檸汁、1杯香檳，
紅石榴特飲做法
- 隨喜好加入紅石榴籽、青檸片及冰塊。
- 做法十分簡單，將所有材料倒進杯內拌勻即可，沒有香檳可以梳打水代替。