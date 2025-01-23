保護心血管可以好簡單 研究：與親友良好互動有助預防心血管疾病

不想心臟病發或者突然中風？你就要與親友保持良好互動。最新研究發現，良好的社交活動不但能提升免疫力，更與人體內多種保護性蛋白質的表現有密切關係，並有助預防心臟病、中風和糖尿病等嚴重疾病。

該項刊載在《Nature Human Behaviour》的研究，由英國劍橋大學和中國復旦大學合作，利用人工智能及高通量蛋白質體學技術，從人體內超過10萬種蛋白質中找出關鍵目標，藉以分析英國生物庫內超過4.2萬名40至69歲成年人的血液樣本，以了解社交行為如何影響健康的生物機制。

研究團隊分析超過4.2萬名成年人的血液樣本後發現，社交活動與人體內多種保護性蛋白質的表現密切相關，為「社交即良藥」提供了科學證據。

當ADM含量愈高，負責處理身體內部感知的腦島體積便愈小，同時也會導致參與情緒、獎勵及社交處理的左尾狀核萎縮，甚至增加早逝風險。

孤獨感直接改變特定蛋白質含量

研究發現，調整年齡、性別與社經背景等變數後，有175種蛋白質與社會孤立相關，與孤獨感相關的蛋白質則有26種，而這些蛋白質大多參與發炎反應、抗病毒及免疫調節，同時也與心血管疾病、糖尿病、中風和早死等風險有密切關係，並確認有5種蛋白質的含量會隨著孤獨感增加而上升，其中腎上腺髓質素(ADM)與大腦結構改變具有關，當ADM含量愈高，負責處理身體內部感知的腦島體積便愈小，同時也會導致參與情緒、獎勵及社交處理的左尾狀核萎縮，甚至增加早逝風險。

研究人員指出，今次是首次從分子層面，了解社會孤立和孤獨感如何危害健康，原來是特定蛋白質的含量會因孤獨感直接改變，而研究亦再次證實社交互動對健康的重要性。