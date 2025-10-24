倍樂醇Benecol 天然植物固醇 有助穩定膽固醇 維持心臟健康

擁有良好膽固醇水平，是維持心臟健康的一大要素。擁有30年降醇專業，來自芬蘭的倍樂醇Benecol，於1995年已推出第一款含有天然成分植物醇的食品。每天攝取足夠植物固醇，有助穩定膽固醇，維持心血管健康。 倍樂醇Benecol團隊於1988年開始了針對植物固醇的研究工作，並於1989年至1995年期間對植物固醇進行了廣泛的臨床試驗。品牌於2013年正式於香港推出可幫助穩定膽固醇的倍樂醇乳酪飲品，成分天然，可安全食用，至今已得到超過20個國家及數以百萬計消費者的信任。

植物固醇是天然存在於植物細胞的化合物，只有小量存在於植物性食物中，故我們從日常飲食中攝取的分量，並不足以幫助降低膽固醇。於過去30年中，植物固醇被選為世界十大營養發現之一。通過科研團隊的80多個臨床實驗證實，植物固醇有效降低膽固醇水平1。而根據歐盟註冊的營養及健康聲稱，每日攝取1.5至2.4克植物固醇（約相等於1支倍樂醇乳酪飲品的含量），連續攝取3星期，有效降低壞膽固醇及維持心臟健康2。100%瑞士製造的倍樂醇Benecol乳酪飲品，有原味、草莓、藍莓、杏梅蜜桃4款口味，每支（65ml）糖份含量為2.2-3.4克，不足一茶匙，無添加糖口味選項有原味及杏梅蜜桃味。每支含2克植物固醇，並含維他命B1。