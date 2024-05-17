倒甲嵌甲｜手術費用＋醫療保險賠唔賠？

嵌甲不僅影響腳趾外貌、造成強烈痛楚，嚴重者的趾甲四周更會含膿，甚至潰爛。馬上了解患者嵌甲的治療方法、手術的價錢、Bowtie自願醫保對此的保障及其保費參考 。

正常趾甲的兩旁會有甲溝軟組織，雖然接連t著趾甲，但並非緊接在一起，中間有約１mm的間隙，而「嵌甲」的意思是趾甲旁的軟組織被擠到趾甲上，使趾甲嵌入軟組織。當趾甲穿破組織時，就會引發感染。

嵌甲又可稱為「倒甲」及「趾甲內生症」，此病症多數出現在腳趾。

以上成因均會令甲旁軟組織往趾甲方向生長，引致感染性肉芽腫。另外，天生有腳汗、趾甲厚、捲曲、患有扁平足、足癬等人亦比較容易患上嵌甲。

嵌甲的症狀

嵌甲初期，腳趾末端會出現發炎及紅腫的情況，觸摸時會感到微熱。嵌甲之後慢慢會造成疼痛及發炎，令走路困難。其後，趾甲尖端會長出額外的組織及流膿，最嚴重的患者趾甲四周會含膿、潰爛。

發現有嵌甲的情況，要看甚麼科醫生？

若發現有嵌甲的情況，可向普通科醫生及皮膚科查詢。

嵌甲治療方法

嵌甲／倒甲的治療方法視乎發炎的情況而定。

1.非手術性治療

嵌甲初期，醫生用盡量採用非手術性治療，如處方消炎藥、抗生素及外用消毒藥水清潔發炎部位。

2.小手術

如患者腳趾出現流膿潰爛的情況，醫生會透過小手術移除大約 3 分之 1 的腳甲，使趾甲生長時，不會再壓著腳趾旁邊的組織。

3.嵌甲切除手術

如果患者的趾甲與旁邊的組織長得很貼近，或者，甲床側面組織腫脹，醫生可能會建議患者進行「嵌甲切除手術」。醫生會在趾甲底部開一個斜角小切口，將有問題的趾甲、甲床（即負責趾甲生長根部組織）及多餘組織（如肉芽） 切去。手術須在局部麻醉下進行，整個過程只需約 15 分鐘，患者可於即日出院。

