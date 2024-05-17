倒甲嵌甲｜手術費用＋醫療保險賠唔賠？

嵌甲不僅影響腳趾外貌、造成強烈痛楚，嚴重者的趾甲四周更會含膿，甚至潰爛。馬上了解患者嵌甲的治療方法、手術的價錢、Bowtie自願醫保對此的保障及其保費參考 。
撰文：Bowtie團隊
嵌甲是甚麼？
嵌甲又可稱為「倒甲」及「趾甲內生症」，此病症多數出現在腳趾。
正常趾甲的兩旁會有甲溝軟組織，雖然接連t著趾甲，但並非緊接在一起，中間有約１mm的間隙，而「嵌甲」的意思是趾甲旁的軟組織被擠到趾甲上，使趾甲嵌入軟組織。當趾甲穿破組織時，就會引發感染。
嵌甲的成因
「嵌甲」的成因有很多，當中包括：
- 穿著的鞋鞋頭太小及太緊，令腳趾受擠壓
- 將腳甲修剪過短、太尖或太圓，使趾甲向前生長時，兩邊形成尖角，刺入兩側組織，造成創傷
- 腳趾受傷導致甲板撕裂。當甲板的側邊過於接近軟組織時，自然形成倒甲
以上成因均會令甲旁軟組織往趾甲方向生長，引致感染性肉芽腫。另外，天生有腳汗、趾甲厚、捲曲、患有扁平足、足癬等人亦比較容易患上嵌甲。
嵌甲的症狀
嵌甲初期，腳趾末端會出現發炎及紅腫的情況，觸摸時會感到微熱。嵌甲之後慢慢會造成疼痛及發炎，令走路困難。其後，趾甲尖端會長出額外的組織及流膿，最嚴重的患者趾甲四周會含膿、潰爛。
發現有嵌甲的情況，要看甚麼科醫生？
若發現有嵌甲的情況，可向普通科醫生及皮膚科查詢。
嵌甲治療方法
嵌甲／倒甲的治療方法視乎發炎的情況而定。
1.非手術性治療
嵌甲初期，醫生用盡量採用非手術性治療，如處方消炎藥、抗生素及外用消毒藥水清潔發炎部位。
2.小手術
如患者腳趾出現流膿潰爛的情況，醫生會透過小手術移除大約 3 分之 1 的腳甲，使趾甲生長時，不會再壓著腳趾旁邊的組織。
3.嵌甲切除手術
如果患者的趾甲與旁邊的組織長得很貼近，或者，甲床側面組織腫脹，醫生可能會建議患者進行「嵌甲切除手術」。醫生會在趾甲底部開一個斜角小切口，將有問題的趾甲、甲床（即負責趾甲生長根部組織）及多餘組織（如肉芽） 切去。手術須在局部麻醉下進行，整個過程只需約 15 分鐘，患者可於即日出院。
嵌甲手術收費比較（以港怡醫院為例）
- 小手術：嵌甲（局部麻醉） HK$13,000
- 小手術：嵌甲（監測麻醉 / 全身麻醉） HK$19,000
港怡醫院的「全包形式定額收費醫療套餐」收費則已包括以下所有項目：
- 醫生費
- 麻醉科醫生收費
- 必須及相關之診斷費用（包括化驗及診斷造像）
- 治療費用（包括急救、輸血等）
- 手術室收費（包括額外手術時間）
- 護理程序收費
- 藥費（由主診醫生處方用於住院期間及出院的藥費，或套餐相關療程所需的藥費）
- 儀器設備費
- 消耗品、物料費及植入物收費
- 病人出現併發症，須再接受手術和深切治療的有關費用
Bowtie 自願醫保附加保障，全數賠償^手術費用
以 Bowtie 與港怡醫院聯手推出全港首創「醫保+健康」組合為例，此亦是首個由保險公司及合作的醫院自願醫保附加保障計劃。
所有 Bowtie 自願醫保靈活計劃的客戶不論任何年齡及性別，均可以每月保費HK$200投保此附加保障計劃，即可於港怡醫院接受指定「全包形式定額收費醫療套餐」而獲得全數賠償^，醫療套餐包括上述提及的「嵌甲小手術」 （HK$13,000 – 19,000）。
除了全數賠償外，此計劃亦有以下特點：
- 受保人每年可享用一次全面的身體檢查（價值高達HK$2,720）
- 可自選醫療健康服務，如護眼計劃及營養師專業指導服務等（服務均由港怡醫院或港怡醫院醫健診所（中環）提供）
^全數賠償指定醫療套餐費用須受其自願醫保靈活計劃之保單年度保障額上限約束。Bowtie 自願醫保靈活計劃（基本）之保單年度保障額為HK$60萬；Bowtie 自願醫保靈活計劃（升級）之保單年度保障額為HK$100萬。
註：Bowtie 自願醫保靈活計劃客戶尊享自選保障 （即 Bowtie 港怡醫院醫療健康組合）並非自願醫保計劃辦事處認可產品。任何由此計劃衍生的保費（即每月HK$200）均不可享稅務扣除優惠。
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本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載