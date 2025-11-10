假日劈酒狂歡？嗜食甜嘢又唔願運動？不良習慣令肝臟默默受傷！

黃士維院長強調，肝臟被稱為「沉默的器官」，是因為它沒有痛覺神經，受損時不會立刻讓人察覺，「預防永遠比治療來得簡單又有效」。

別再讓壞習慣悄悄傷肝而不自知！秀傳醫療體系中部院區黃士維院長提醒，肝臟是人體最重要的解毒器官，但它的「沉默特性」讓許多人忽略了日常生活中對肝臟的傷害。現代生活充滿各種「傷肝陷阱」，像是一到周末就狂喝酒、過量服用止痛藥、愛吃甜食卻少運動，肝臟可能就這樣默默受損。

醫列傷肝 6 因素 每天小酌怡情一樣不行！

黃士維院長也列出常見的6大常見傷肝因素，幫助建立正確的護肝觀念：

1. 突然大量飲酒衝擊最大

許多人都知道酗酒傷肝，卻以為「小酌怡情」無礙，但即使長期適量飲酒也會累積傷害，即使只是每天一杯紅酒或啤酒，肝臟仍需不斷代謝酒精。更危險的是「假日狂歡」模式，也就是平時不喝酒、周末卻大量飲酒，暴飲行為對肝臟的衝擊比每日小量飲酒更大，容易導致肝細胞過勞甚至壞死。

2. 藥物濫用成隱形殺手

常見的止痛藥、感冒藥也可以傷肝。特別是含有乙醯胺酚的藥物，若長期過量使用可能造成肝毒性。黃院長指出，不少人因為頭痛、生理痛頻繁服藥，無意間讓肝臟受到傷害。

3. 病毒性肝炎仍是威脅

即使疫苗已普及，乙、丙型肝炎在台灣仍是健康威脅！乙肝帶病毒者須定期監察，且部分人不知自己是帶病毒者，肝臟可能長期處在慢性發炎狀態。而丙肝患者通常沒有明顯症狀，肝細胞會慢慢遭破壞。黃院長提醒，現今已有抗病毒藥用於丙肝治療，但前提是必須先發現，建議成年人應至少進行一次完整肝炎檢查。

4. 脂肪肝成現代人通病

非酒精性脂肪肝已成為肝硬化的重要原因之一，也是現代人容易忽略的肝臟殺手。現代人愛吃甜食、喝手搖飲料，加上久坐少動，肝臟就像海綿一樣慢慢被油脂「浸潤」。

5. 環境充斥生活毒素

塑化劑、農藥殘留、空氣污染、化妝品及清潔劑中的化學成分，都需要靠肝臟解毒。黃院長指出，尤其是經常外食、使用塑膠容器加熱食物或住在工業區附近的人，肝臟每天都在「超時加班」。雖然無法完全避免環境毒素，但可盡量減少不必要接觸，讓肝臟「喘息」。

6. 熬夜剝奪肝臟修復時間

肝細胞再生主要發生在夜間深層睡眠時，長期熬夜會使肝臟失去自我修復的時間。黃士維院長提醒，熬夜族常少不了宵夜、咖啡或能量飲料，進一步增加肝臟負擔。科技業與服務業族群，則因輪班或加班作息不規律，肝指數異常比例也明顯偏高。