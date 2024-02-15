假期後唔想返工 可能係假期後症候群？

農曆新年假期結束，不少打工仔都開始返工。如果你上班時愁眉苦臉而且覺得眼瞓、難以集中精神，那就很有可能患上「假期後症候群」！
假期後症候群(英文︰Post-vacation blues/Post-Holiday Syndrome)並非疾病，更像是形容一種狀態。泛指長假期後出現的憂鬱情緒，症狀包括倦怠、壓力、易怒、食慾不振、難以集中精神等。通常假期愈長，假期後症候群症狀就會愈嚴重。
旅行/假期與工作落差太大
過往曾有臨床心理學家指出，假期後症候群是由於假期中發生大事，如旅行、朋友或家族聚會等結束後，負責調節壓力的皮質醇突然減少而對心理產生的影響，又或是源於假期及工作的落差太大而產生。
發生假期後症候群的原因有很多，包括親友之間的疏離、缺乏情感支持、工作壓力過大等都可能會導致，如果長期未有理會，可能會對心理造成影響。
維持規律作息
要解決假期後症候群，可在上班及假期時都保持規律的生活作息，例如每天早上散歲步或進行慢跑，減少假期及工作之間的落差，做運動亦有助我們釋放壓力，亦可將失眠的次數減少。
另外，在假期時亦盡量避免將行程排得太滿，預留放鬆及休息的時間，並盡量以輕鬆及休息的心態度過假期，都有助減低落差感。