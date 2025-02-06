假期後如何快速恢復精力？中醫解讀「假期症候群」

假期結束，很多人會感到疲憊不堪，甚至出現所謂的「假期症候群」。這種情況在中醫眼中並非無解，今次註冊中醫師陳翠萍將為大家解讀假期症候群的成因及應對方法。
假期後狀態差的原因
香港人工作勤力，放假時也玩得很盡興。假期中，人們往往會大吃大喝，飲酒過量，甚至通宵玩樂。這些行為會對脾胃造成負擔，導致脾胃功能失調，進而出現疲憊、消化不良等症狀。中醫認為，脾胃是後天之本，負責將食物轉化為營養，供應全身。當脾胃負荷過重時，就會出現「假期症候群」。
陳醫師強調，過量飲食會使脾胃運化能力超負荷，導致飲食積滯、脾胃損傷。例如，吃太多大魚大肉會使胃部感到脹滿，消化不良，甚至出現大便困難等問題。此外，過量飲食還會影響睡眠質量，導致睡眠中流口水等現象。
假期内不少人都會玩得較夜甚至通宵，而中醫認為晚上11點至凌晨1點是膽經運行的時間，凌晨1點至3點是肝經運行的時間。這兩個時段是身體排毒和養肝膽的重要時期。如果經常通宵，會打亂身體的生物鐘，導致肝膽無法得到充分休息，進而影響身體的新陳代謝和排毒功能。
假期後如何快速恢復精力？
假期結束後，如何快速恢復精力，調整狀態，是許多人關心的問題。陳醫師建議，假期後應注意飲食調節，避免大魚大肉，選擇易於消化的食物。早餐一定要吃足，且最好選擇熱食、溫食、熟食。
此外，可以飲用一些有助於消化和養生的茶飲及湯水，陳醫師推介了兩款有助於改善假期症候群的茶飲湯水，不僅簡單易做，還能有效調節身體狀態，讓你在假期後快速恢復精力。
1. 山楂麥芽茶
適合假期後感到胃部脹滿、消化不良的人士。
材料：山楂、炒麥芽
功效：
- 山楂：解肉食積滯，幫助消化肉類。
- 麥芽：解澱粉質積滯，幫助消化澱粉質。
做法：首先將山楂和炒麥芽洗淨，加入沸水沖泡，再燜5分鐘，濾渣後當茶喝。
2. 假期後健脾胃湯水
適合假期後感到疲憊、脾胃虛弱的人士，尤其適合有熬夜、飲酒、食用過多垃圾食品的人士。
材料：五指毛桃(南芪)、土茯苓、扁豆、赤小豆、牛大力、蜜棗
功效：
- 五指毛桃(南芪)：補氣健脾，舒筋活絡。
- 土茯苓：清熱解毒，幫助排出體內毒素。
- 扁豆、赤小豆：利水消腫，幫助排出多餘水分。
- 牛大力：養生，增強身體抵抗力。
做法：
- 將所有材料洗淨。
- 加入適量清水，煲煮1至2小時。
- 飲用湯水，可根據個人口味加入小量鹽或蜜棗增加甜味。