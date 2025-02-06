假期後如何快速恢復精力？中醫解讀「假期症候群」

假期結束，很多人會感到疲憊不堪，甚至出現所謂的「假期症候群」。這種情況在中醫眼中並非無解，今次註冊中醫師陳翠萍將為大家解讀假期症候群的成因及應對方法。

假期後狀態差的原因

香港人工作勤力，放假時也玩得很盡興。假期中，人們往往會大吃大喝，飲酒過量，甚至通宵玩樂。這些行為會對脾胃造成負擔，導致脾胃功能失調，進而出現疲憊、消化不良等症狀。中醫認為，脾胃是後天之本，負責將食物轉化為營養，供應全身。當脾胃負荷過重時，就會出現「假期症候群」。

陳醫師強調，過量飲食會使脾胃運化能力超負荷，導致飲食積滯、脾胃損傷。例如，吃太多大魚大肉會使胃部感到脹滿，消化不良，甚至出現大便困難等問題。此外，過量飲食還會影響睡眠質量，導致睡眠中流口水等現象。

假期内不少人都會玩得較夜甚至通宵，而中醫認為晚上11點至凌晨1點是膽經運行的時間，凌晨1點至3點是肝經運行的時間。這兩個時段是身體排毒和養肝膽的重要時期。如果經常通宵，會打亂身體的生物鐘，導致肝膽無法得到充分休息，進而影響身體的新陳代謝和排毒功能。