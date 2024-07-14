假胯寬整骨就有效？物理治療師打破迷思 重塑修長美腿

假胯寬是常見的外觀問題，通常站立時會很明顯，即使體重不重，假胯寬也會讓臀部兩側看起來突出，讓整個下半身看起來浮腫且短，很多人困擾甚至以為自己胖了？
假胯寬是甚麼？如何判斷假胯寬？
假胯寬其實是大腿的股骨內轉，骨盆偏斜或不平衡所導致的錯覺，讓人看起來好像兩側臀部很大，物理治療師陳子妮提到這個現象不只是單純的脂肪囤積，而是與身體姿勢、骨盆結構、肌肉平衡等因素有關，要判斷是否有假胯寬，可以靠以下方式自行檢測：
- 手觸觀察：站在鏡子前，用手指觸摸自己的髖骨，觀察是否有一邊高於另一邊。
- 站姿觀察：站立時，檢查腰部是否往前傾，或者雙腳踏地，是否有足外翻現象。
- 肌肉對稱性：觀察自己的臀部、大腿和小腿肌肉是否對稱，有無一邊明顯發達或者更為緊繃。
- 身體不適：日常生活側睡、久坐少動、盤腿翹腳等，長久下來是否臀部、腰部或腿部常常感到痠痛、僵硬，即可能是假胯寬所導致的問題。
打破假胯寬迷思 對症下藥才有解
許多人對於假胯寬存在一些誤解，認為這只是脂肪囤積問題，透過節食或運動就可以解決。然而，假胯寬不僅是脂肪囤積，更多原因在於身體姿勢、骨盆結構、肌肉平衡等。
有人會認為如果是這樣，整骨是否就能將假胯寬消失？物理治療師陳子妮提到，整骨的確可以改善假胯寬，但如果長久錯誤習慣不改正，骨盆歪斜還是會重現。
另一個常見的迷思認為節食減肥可以解決假胯寬？然而即使是瘦的人，假胯寬也可能存在，因為這是跟身體肌肉和結構有關聯的，想靠運動或節食減肥反而會使身體肌肉失衡，進而加劇假胯寬的現象。例如有人以為狂練臀，把臀練翹就會改善，但陳子妮治療師分享，首先要了解你練的哪塊臀部肌群？若沒有好好針對有問題的肌群訓練，練錯地方，除了讓肌肉失衡，視覺上身體比例也會不對，整個比例看起來就是怪！
物理治療師教你改善假胯寬 讓你擁有修長美腿！
要真正解決假胯寬問題，可以根據個人情況，制訂針對性的治療計劃，包括運動矯正、按摩放鬆、穿戴矯正輔具等方法。
- 運動矯正：透過運動強化身體核心肌群，提升身體的穩定性和平衡性。適當的運動可以幫助加強肌肉，因為內收/內轉肌群長時間緊繃，而外展/外轉肌群長期無力造成，因此在訓練上更應該要加強外展/外轉肌群的肌力。改善姿勢，進而調整骨盆位置，減輕假胯寬的現象。常見的運動包括核心訓練、平衡訓練、伸展運動等。
- 穿戴矯正輔具：除了物理治療，平時可穿戴骨盆矯正帶，幫助支撐和穩定骨盆，減輕因腰臀不對稱帶來的壓力，常見的可挑選包臀、提臀功能的美臀帶，髖骨處作環狀式加壓設計，可加強矯正骨盆，導正脊椎改善骨盆前後傾，平整馬鞍處脂肪；有些於腰部後側加強鋼條設計，幫助因傾斜而造成的腰痠壓力；但須避免長時間穿戴，以免影響肌肉自身的平衡調整能力。
- 按摩放鬆與徒手治療，針對緊繃肌群的放鬆，以及髖關節、骨盆前傾等結構不正的位置進行關節鬆動術和調整，矯正髖關節活動度、薦髖關節活動度及腰椎活動度。
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