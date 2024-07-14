假胯寬整骨就有效？物理治療師打破迷思 重塑修長美腿

對症下藥！找到解決假跨寬的方法，讓你真正擁有修長美腿，重塑自信身材！

假胯寬是常見的外觀問題，通常站立時會很明顯，即使體重不重，假胯寬也會讓臀部兩側看起來突出，讓整個下半身看起來浮腫且短，很多人困擾甚至以為自己胖了？

身體不適：日常生活側睡、久坐少動、盤腿翹腳等，長久下來是否臀部、腰部或腿部常常感到痠痛、僵硬，即可能是假胯寬所導致的問題。

身體不適：日常生活側睡、久坐少動、盤腿翹腳等，長久下來是否臀部、腰部或腿部常常感到痠痛、僵硬，即可能是假胯寬所導致的問題。

身體不適：日常生活側睡、久坐少動、盤腿翹腳等，長久下來是否臀部、腰部或腿部常常感到痠痛、僵硬，即可能是假胯寬所導致的問題。

身體不適：日常生活側睡、久坐少動、盤腿翹腳等，長久下來是否臀部、腰部或腿部常常感到痠痛、僵硬，即可能是假胯寬所導致的問題。

肌肉對稱性：觀察自己的臀部、大腿和小腿肌肉是否對稱，有無一邊明顯發達或者更為緊繃。

肌肉對稱性：觀察自己的臀部、大腿和小腿肌肉是否對稱，有無一邊明顯發達或者更為緊繃。

肌肉對稱性：觀察自己的臀部、大腿和小腿肌肉是否對稱，有無一邊明顯發達或者更為緊繃。

肌肉對稱性：觀察自己的臀部、大腿和小腿肌肉是否對稱，有無一邊明顯發達或者更為緊繃。

手觸觀察：站在鏡子前，用手指觸摸自己的髖骨，觀察是否有一邊高於另一邊。

手觸觀察：站在鏡子前，用手指觸摸自己的髖骨，觀察是否有一邊高於另一邊。

手觸觀察：站在鏡子前，用手指觸摸自己的髖骨，觀察是否有一邊高於另一邊。

手觸觀察：站在鏡子前，用手指觸摸自己的髖骨，觀察是否有一邊高於另一邊。

假胯寬其實是大腿的股骨內轉，骨盆偏斜或不平衡所導致的錯覺，讓人看起來好像兩側臀部很大，物理治療師陳子妮提到這個現象不只是單純的脂肪囤積，而是與身體姿勢、骨盆結構、肌肉平衡等因素有關，要判斷是否有假胯寬，可以靠以下方式自行檢測：

打破假胯寬迷思 對症下藥才有解

許多人對於假胯寬存在一些誤解，認為這只是脂肪囤積問題，透過節食或運動就可以解決。然而，假胯寬不僅是脂肪囤積，更多原因在於身體姿勢、骨盆結構、肌肉平衡等。

有人會認為如果是這樣，整骨是否就能將假胯寬消失？物理治療師陳子妮提到，整骨的確可以改善假胯寬，但如果長久錯誤習慣不改正，骨盆歪斜還是會重現。

另一個常見的迷思認為節食減肥可以解決假胯寬？然而即使是瘦的人，假胯寬也可能存在，因為這是跟身體肌肉和結構有關聯的，想靠運動或節食減肥反而會使身體肌肉失衡，進而加劇假胯寬的現象。例如有人以為狂練臀，把臀練翹就會改善，但陳子妮治療師分享，首先要了解你練的哪塊臀部肌群？若沒有好好針對有問題的肌群訓練，練錯地方，除了讓肌肉失衡，視覺上身體比例也會不對，整個比例看起來就是怪！