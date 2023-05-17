偏頭痛喝咖啡就會好？中醫狂推這三種茶更有效

偏頭痛是一種反覆發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。

36歲李小姐是職業媽媽，就診時抱怨常左側頭部疼痛欲裂，情緒也煩躁不安，因長期受頭痛困擾，進而求助中醫。經過一段時間的中藥調理及針灸治療後，每月頭痛頭暈發作的頻率逐漸減少，情緒也比較不煩燥。

過量咖啡因可能讓你的偏頭痛更嚴重

偏頭痛是一種反覆發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。偏頭痛盛行率近10%，好發年齡在25至45歲，以女性居多。

有人習慣頭痛時就來杯咖啡，但咖啡是否真能緩解頭痛？中醫師康涵菁解答，是，咖啡可能減緩你的頭痛，但飲用過量可能讓你的頭痛更嚴重。偏頭痛與人體體質有關，如壓力、荷爾蒙、飲食、藥物、氣候等因素都可能誘發。