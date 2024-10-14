偏頭痛食止痛藥無效？CGRP相關治療助逆轉長年偏頭痛

34歲王小姐是一位長年飽受偏頭痛之苦的醫護人員，自從她中學時期以來，每月都要忍受超過20天的偏頭痛折磨，止痛藥已成為她生活中不可或缺的一部分，但頭痛仍未見起色。然而，原本對偏頭痛治療不抱任何期待的她，輾轉到奇美醫院神經內科主治醫生暨臨床技能中心主任楊浚銘門診。在建議下，接受了「CGRP單株抗體」藥物治療，偏頭痛獲得大幅改善。如今，每月頭痛天數不到5天，讓王小姐開心地說，「現在出門包包多了很多空間，不用放那麼多止痛藥了！」

偏頭痛影響日常生活 認知不足導致無法有效治療 楊浚銘主任說明，偏頭痛是一種常見且會造成失能的疾病，全球有超過10%的人口受到其困擾。這種疾病不僅帶來強烈的頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、視覺障礙等症狀，嚴重影響病人的日常生活和工作能力。然而，很多人對偏頭痛的了解仍然不足，導致病人往往無法獲得及時有效的治療與支持。

管理偏頭痛貼士 對症下藥有效紓緩疼痛 楊浚銘主任表示，「自己的頭痛自己救」，了解自身的頭痛觸發因素、選擇適合的方式、參與治療計劃和記錄頭痛日記，保持規律運動及充足睡眠，加上正念減壓，回診時和醫生一起討論，不相信偏方秘方，才是對抗偏頭痛最好的治療方式。

偏頭痛治療選擇多 CGRP 相關治療 奇美醫院神經內科顧問醫生林高章指出，近年的研究發現CGRP(抑鈣素基因相關肽calcitonin gene-related peptide)是偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質，能夠擴張血管並傳遞疼痛訊息。隨著醫療技術的進展，許多偏頭痛病人的治療也逐漸多元化，從一般常見的口服藥物，每3個月注射一次的肉毒桿菌，以及針對難治型慢性偏頭痛的CGRP單株抗體藥物。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】