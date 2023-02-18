做光療美甲導致皮膚細胞死亡！外國研究：有致癌疑慮

光療美甲質感好、持久度佳，受到許多女性青睞。然而，根據《自然通訊》(journal Nature Communications)發表的最新研究顯示，用來凝固光療凝膠的燈有紫外線輻射，會破壞人體DNA並導致細胞發生致癌突變，有罹患皮膚癌的疑慮。 紫外線是一種電磁輻射，波長範圍為10至400nm，其中UVA波長315至400nm，能深入穿透皮膚，常用於近十年來流行的光療指甲機，透過照光讓指甲油凝膠中的樹脂成分固化。

光療機照射導致皮膚細胞受損死亡 研究人員指出，美甲沙龍中常用的光療機通常是用340至395nm波長的紫外線燈，日光浴則是使用280至400nm。用光療機照射人類和小白鼠的皮膚細胞，照光一次20分鐘，會導致20%至30%細胞死亡，連續照射3次各20分鐘後，高達60%至70%的皮膚細胞死亡，剩餘的皮膚細胞的線粒體和DNA明顯受損，並出現與皮膚癌相同的突變模式。 加州大學聖地亞哥分校生物工程和細胞與分子醫學副教授盧德米爾亞歷山德羅夫(Ludmil Alexandrov)表示，光療指甲設備被宣傳為安全的，但據目前所知，並沒有人真正研究過這些設備以及它會如何影響人體細胞。 據《CNN》報道，猶他大學皮膚病學助理教授朱莉婭柯蒂斯(JuliaCurtis)，表示這些發現再次證實紫外線輻射的有害影響，並顯示細胞死亡和組織損傷可能導致皮膚癌，她形容：「日光浴被列為致癌物質，而光療指甲就是指甲用的迷你日光浴。」