做好個人衛生 預防肺炎支原體感染

早前有報道指本港肺炎支原體感染個案急速上升中，加上多種病毒同時來襲，不少家長均擔憂又有新一輪疫情。兒科專科醫生陳亦俊認為毋須過分擔心，肺炎支原體並非新病原體，而且有藥可治。 肺炎支原體感染屬於「上呼吸道感染」，任何年齡人士都有可能患上，而小朋友的風險較高。陳亦俊表示，「大多數小朋友感染後會發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦，甚至頭痛，如果情況嚴重，則可能導致肺炎，又或其他併發症，包括腦炎、腎功能受損或溶血性貧血。」

大多病徵輕微 一如其他上呼吸道感染，肺炎支原體透過患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫傳播，亦可因為直接接觸患者的分泌物或受患者分泌物污染的物件而感染。陳亦俊續指，「故此在人煙稠密、多人聚集的地方，例如酒樓、戲院等，加上逗留的時間相對較長，感染的機率便會提高。」不過陳亦俊強調，肺炎支原體在社區頗常見，大多只會引起輕微病徵，家長毋須過分擔心。

抗生素助殺菌 若小朋友出現了上呼吸道感染徵狀，應及早向兒科專科醫生求診。如病情屬於輕微，醫生一般會處方支援性藥物，包括退燒、止咳、收鼻水、化痰、喉嚨消炎的藥物等，以紓緩徵狀。若情況較為嚴重，又或確診肺炎支原體細菌的感染，醫生便會處方一些針對性的抗生素，幫助消滅病菌。

家長亦須留意，如小朋友出現氣喘、呼吸困難的話，則很有可能是肺炎，務必盡快求診，陳亦俊指，「除考慮使用抗生素外，亦會視乎病徵作出不同的治療方案，舉例，若有氣管收縮，可能會考慮處方氣管擴張性藥物，甚至建議到醫院做檢查，包括肺部X光確定有否肺炎；檢查小朋友血含氧指數；針對呼吸困難，則可能需要提供氧氣，甚至更高的呼吸系統支援。」 增強抵抗力 聖誕長假期，不少家長都會帶小朋友外遊，於飛機或船隻等交通工具的密閉式環境，小朋友受感染的風險較高。陳亦俊提醒，肺炎支原體未有疫苗可以預防，因此必須做好個人衛生，「建議小朋友保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼部之前，以及進食前、如廁後，都必須要清潔雙手。建議家長使用梘液清潔雙手，亦在小朋友搓手時提醒最少要清潔20秒，才可以有效清潔手上的污漬及減低感染風險。」