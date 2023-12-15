做好準備迎聖誕佳節 日夜玩不停 麥蘆卡真蜜飲品 幫妳保持最佳狀態

聖誕節快到，各位好姊妹是否已安排好了一連串慶祝活動，準備與閨密好友一同參加聖誕Party，放下平日緊張的工作，實行通宵達旦狂歡，盡情慶祝一番。難得與好姊妹相聚參加Party，當然要預備好自己，由內到外都做到100分，以最佳姿態示人，一出現便成為全場焦點。

平日工作辛勞，想保持最佳狀態，日夜都Keep住咁靚？早前有朋友介紹，試過飲全球No.1#麥蘆卡蜂蜜的產品，發覺真的有效。朋友介紹可以每日飲1支康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品，為皮膚補充膠蛋白，每晚再飲一支康維他™護肝蜜，則有護肝、健腦，以及最重要有美顏功效，可以由內靚到外。

日間提升膠原蛋白 肌膚更光亮嫰滑

原來麥蘆卡蜂蜜具有抗菌、抗炎及抗氧化功效，更含有多種獨特天然化合物，當中的植物多酚有助身體產生膠原蛋白，可以撫平縐紋令皮膚更光亮嫰滑。有實驗結果更顯示，於膠原蛋白飲注入麥蘆卡蜂蜜，除可令飲品更清甜好飲外，飲用後可提升體內膠原蛋白增生率達36.5%*。

康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品更含95%高純度透明質酸，令肌膚保水能力大大提升，緊鎖自生1000倍水量，肌膚不再容易感覺繃緊。飲品含日韓發明獎認證的高效植物胚胎素，可刺激膠原蛋白的總產量大大提升，有效減少肌膚毛孔。而產品採用Synergene™配方，只需服用兩週，便有效增加皮膚彈性8.2%*和可刺激膠原蛋白增生15.4%*。皮膚充滿膠原蛋白及透明質酸，就算幾時都水潤嫩滑。