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健康
2023-12-15 09:30:00

做好準備迎聖誕佳節 日夜玩不停 麥蘆卡真蜜飲品 幫妳保持最佳狀態

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聖誕節快到，各位好姊妹是否已安排好了一連串慶祝活動，準備與閨密好友一同參加聖誕Party，放下平日緊張的工作，實行通宵達旦狂歡，盡情慶祝一番。難得與好姊妹相聚參加Party，當然要預備好自己，由內到外都做到100分，以最佳姿態示人，一出現便成為全場焦點。

日間工作繁忙，飲1支康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品，幫皮膚補充膠原蛋白。

平日工作辛勞，想保持最佳狀態，日夜都Keep住咁靚？早前有朋友介紹，試過飲全球No.1#麥蘆卡蜂蜜的產品，發覺真的有效。朋友介紹可以每日飲1支康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品，為皮膚補充膠蛋白，每晚再飲一支康維他™護肝蜜，則有護肝、健腦，以及最重要有美顏功效，可以由內靚到外。

日間提升膠原蛋白 肌膚更光亮嫰滑

原來麥蘆卡蜂蜜具有抗菌、抗炎及抗氧化功效，更含有多種獨特天然化合物，當中的植物多酚有助身體產生膠原蛋白，可以撫平縐紋令皮膚更光亮嫰滑。有實驗結果更顯示，於膠原蛋白飲注入麥蘆卡蜂蜜，除可令飲品更清甜好飲外，飲用後可提升體內膠原蛋白增生率達36.5%*。

康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品更含95%高純度透明質酸，令肌膚保水能力大大提升，緊鎖自生1000倍水量，肌膚不再容易感覺繃緊。飲品含日韓發明獎認證的高效植物胚胎素，可刺激膠原蛋白的總產量大大提升，有效減少肌膚毛孔。而產品採用Synergene™配方，只需服用兩週，便有效增加皮膚彈性8.2%*和可刺激膠原蛋白增生15.4%*。皮膚充滿膠原蛋白及透明質酸，就算幾時都水潤嫩滑。

晚上有精彩節目？康維他™護肝蜜幫妳護肝醒腦，並令肌膚更顯明亮。

夜間護肝醒腦 捱夜應酬無煩惱

每晚都飲的康維他™護肝蜜，不但同樣含有天然的麥蘆卡蜂蜜，一樣有抗菌、抗炎和抗氧化的功效，而且更加入源自地中海，成分比水飛薊更為天然的朝鮮薊萃取物，當中所含的洋薊及黃酮類化合物，有效促進肝臟排毒和修復，更可提升肝臟代謝能力。再配合豐富維他命C及超氧化物歧化酶（SOD），能提升細胞活力，促進膠原生成，且可令肌膚更顯明亮。此外，飲品中的黃酮類化合物和刺梨多糖，亦有助抑制肝臟損傷和養護神經。就算要捱夜工作或應酬，亦不怕傷肝。 

護肝蜜還蘊含紅石榴萃取，其中所含豐富維他命C，具抗氧化和促進鐵質吸收，可清除自由基，有效延緩衰老，讓肌膚無復紅潤美麗，自然讓人顯得更年輕。加上日本磷質絲胺酸、核桃和薑黃等成分，有補腦、提升記憶力和認知力等功效，工作再辛勞，也可以補補腦。

康維他工展會優惠，姊妹記得入手，以最佳狀態迎聖誕

工展會折扣優惠 做好準備慶祝聖誕

每日早晚各飲一支，日夜都可以幫肌膚撫紋鎖水，保持亮麗，而且更有護肝和醒腦等功效，讓妳從早到晚，都保持巔峰狀態。想要從內到外都達到最佳狀態，便不要錯過明天（16/12）起的工展會，康維他™將於工展會設置展位（2B 58-61），帶來康維他™膠原蛋白肰麥蘆卡蜂蜜飲品及康維他™護肝蜜兩款產品。此外，康維他™更會提供高達65折（買10件或以上）的會場優惠，記得明天去工展會入手兩款產品，就可以做好準備，以最佳狀態去Party歡度佳節！ 

*資料來源：綜合研究報告
#根據UMF Honey Association至2022年3月之數據，Comvita Limited連續14年是UMF™麥蘆卡蜂蜜的最大生產商

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