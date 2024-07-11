做好防曬 預防皮膚老化/皮膚癌

近日除了天氣酷熱，陽光也相當猛烈，當中的紫外線或會曬傷皮膚以及令皮膚老化，甚至增加皮膚癌和白內障的風險。可是不少人，尤其男士對此不以為意，日常並沒有使用任何防曬產品。 家庭醫學專科醫生陳琳表示，紫外線會根據不同波長而分為UVA、UVB和UVC，「UVC會被臭氧層吸收，難以到達地面；而UVB可到達表皮層，令皮膚變紅曬傷；UVA則穿透力更強，可到達真皮層，使皮膚曬黑外，更會令皮膚老化。」



冬天一樣可曬出斑 紫外線肉眼不可見，要知道每日的紫外線強度就要留意天文台紫外線指數。世衛指出，當紫外線指數達到3或以上就要注意防曬，陳琳續指，「本港夏天基本上日間的紫外線指數都高於3，但不要以為冬天紫外線很弱，每天也有約6小時會高於3。只是冬天氣溫較低，未必會有曬傷感覺，但一樣會曬黑、出斑。」 認識光老化 雖然香港一年四季都應注意紫外線造成的傷害，但早前香港中文大學傳播與民意調查中心所作的調查發現，八成受訪者未有每日搽防曬，46%人更完全沒有使用防曬霜的習慣。陳琳指出，受訪者對「光老化」的認知有待加強，「光老化即紫外線對皮膚造成的破壞，使之老化的現象，包括皮膚鬆弛、黑色素沉澱、出雀斑、傷口愈合受損、催生皺紋等。惟四成受訪者不知道紫外線會催生皺紋，六成人不知紫外線會增加患白內障風險。」因此，用防曬產品不只為美白，也為預防疾病。



使用防曬產品貼士