做家務｜男女平等？研究：女性承擔大部分無償家務兼賠上健康

全球高呼男女平等多年，但家頭細務依然主要由女性擔起。澳洲一項研究發現，婦女不但負擔起大部分無償家務的經濟成本，同時亦犧性了寶貴的健康，呼籲各國及人們採取行動，分擔家庭工作，減輕女性的重擔，達致真正的男女平等。
分析14項研究
澳洲墨爾本大學的研究人員，首次以回顧方式分析了性別與無償家務和心理健康之間的關係，納入分析的14項研究，涵蓋來自全球不同地區的6.7萬名參與者，當中5項研究針對無償勞動，另外9項則調查家務勞動的時間，包括4份以養育孩童為主題的文獻。
結果發現，家務對女性心理健康的影響遠大於男性。其中11項研究中的女性，抑鬱或心理困擾症狀隨無償勞動需求上升而增加，對於男性而言則只有3項研究顯示出些微負面健康影響。
影響心理健康
研究人員指出，男女從事家務相關的無償勞動存在巨大的性別差異，全球超過35個國家的女性，即使文化背景不同，都一致地需要承擔更多的家務，加上帶薪工作的負擔，令婦女更大機會出現超負荷的情況，以致沒有個人的時間或喘息空間，導致心理健康情況也較差，有時甚至要請假放棄薪金，以處理沒完沒有的家務。
專家呼籲各地要關注及採取行，鼓勵男性承擔更多家庭工作，以及增加托兒服務等等，減少過於側重在女性身上的狀況，以改善婦女的心理健康。