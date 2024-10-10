做狗奴有益健康？兒時養狗可促進腸道健康減病變風險

飼養狗仔不但可以帶來心靈的慰藉和陪伴，也可以促進腸道健康？最新研究顯示，童年時期接觸狗隻，可令腸道細菌、腸道通透性和血液生物標記等出現好的變化，使腸道微生物群更為健康，並降低患上炎性腸病克隆氏症的風險。

減克隆氏症風險 該項發表在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》的研究，分析了數十種環境因素與克隆氏症的關係。結果發現，只要在5歲至15歲之間與狗狗一起生活，有助促進腸道微生群的健康，從而降低患上克隆氏症的風險。同時，若出生後的第一年在大家庭之中生活，患克隆氏症的可能性也會較低。不過，若兒童與鳥類一起生活，則患病機率會上升。

下一步會了解其因果關係 來自加拿大的研究人員指出，結果為環境因素如何影響克隆氏症發病提供了新的線索，並可為未來的預防策略提供資訊。雖然目前未知何與狗隻一起生活可以減低患上克隆氏症的原因，但已經建立了環境因素與克隆氏症之間的聯繫，下一步會嘗試了解這些環境因素如何影響及觸發病患。