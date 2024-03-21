做運動猝死有3大原因

運動猝死一般在進行體育運動短時間內發生，屬於突發性死亡。聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳指，關於心臟的猝死有3大原因，包括心血管問題、結構性問題及心律不正，提醒高風險人士應定期進行心臟檢查，及早預防，建議在無問題下才進行馬拉松等高強度帶氧運動。 原因一：心血管問題 心血管問題是大家常說的血管閉塞，如果未有及時進行俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術，血液無法流通，就會有猝死的風險。 原因二：結構性問題 結構性出現問題，即是心肌肥厚症，或心瓣出現問題。心臟有4個心瓣，用作防止血液倒流，如果心瓣退化，導致血液無法流通，都會增加猝死的機會。

原因三：心律不正 第三個常見原因是心室撲動，患者在運動時心跳有機會升至逾200下，如血液無法供氧至腦部，就有猝死風險。 一般在正常情況下，心臟對氧分需求比較少，但當我們進行高強度帶氧運動時，身體對氧分的需求變多，心跳加快同時心臟負荷亦會增加，故在運動時，病徵會更加頻密及嚴重，鄒凱勳指：「尤其是心瓣出現問題時，導致血液無法流通至身體，就會有機會猝死。」

預防勝於治療 猝死非常危急，但發生前往往沒有徵兆。鄒凱勳稱，醫生只可提醒病人及早預防，預防勝於治療。「希望可以及早診斷出血管病變、結構毛病或心律不正，確定在沒有問題下，才會建議病人做馬拉松等高強度帶氧運動。除了馬拉松外，其實任何心跳需求高的運動例如打拳，猝死風險亦大。」