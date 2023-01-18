停經後出血非逆齡，要小心！恐子宮內膜病

一名53歲已停經一年多的林姓婦女，日前又發現陰道出血，一度猜想是否保養得宜，身心狀態逆齡使得月經回歸。但是出血量多，出血型態與月經不同，因此至婦產科門診諮詢。在醫師的解釋後，接受了子宮鏡檢查及子宮內膜切片，隨後證實為子宮內膜癌。

小心子宮內膜癌 女性患病數增升

衛福部南投醫院婦產科凌大維醫師說明，近年來在台灣，子宮內膜癌的患者急速竄升，除了女性乳癌之外，子宮內膜癌是排名上升速度最快的婦女泌尿生殖道的癌症，超過了子宮頸癌。

凌大維醫師指出，致病的潛在因素與工商業形態的社會和污染的環境息息相關。舉例來說，肥胖、三高、代謝疾病症候群、早來經、晚停經、懷孕生產減少、環境荷爾蒙汙染、塑化劑氾濫等，這些誘因促使子宮內異病變，子宮內膜癌病例大幅增加，而且年輕化。當然某些關鍵的基因變異或缺失，也提高罹病的可能性。