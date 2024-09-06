健康兒童計劃 過重學童大減三分一

現代社會物質愈趨豐盛，家長亦希望給孩子最好的東西，再加上快餐文化，令兒童肥胖問題日益普遍。針對小四至小六學童健康狀況，雀巢香港與中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院健康教育及促進健康中心過去6年推行了兩屆「雀巢健康兒童計劃」，第二屆剛於7月結束，大減三分一過重學童人數。 兒童肥胖與許多健康問題息息相關，包括增加患上糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症等疾病的風險；衛生署也將不良飲食、運動不足及情緒健康不理想定為當今學童主要面對的健康挑戰。

腰圍超標學童減少 為應對兒童肥胖及各種健康挑戰，第二屆計劃為學童、老師及家長設計活動，例如跳繩活動、網上講座、烹飪工作坊、短片教學等校本活動，向他們推廣健康飲食、規律運動等健康知識，並幫助兒童從小開始建立健康的生活習慣。參與第二屆計劃的800名學童每年進行「學童健康問卷調查」及體能測試追蹤健康狀況，結果發現成效不俗，學童肥胖問題得到顯著改善，超重學童人數由第一年的24.6%減少至第三年的16.8%，減少了三分一；腰圍超標的學童人數亦由32.9%減至25.1%。 九成學童運動充足 飲食習慣方面，學童進食不健康食品及含糖飲料的次數減少，一星期進食超過4次加工肉類或油炸食物的人數由10%減至少於6%；一周飲汽水或含糖飲料多於4次的亦減低3個百分點至15.2%。每天進食足夠蔬菜的人有輕微增長，達4%；水分攝取量也增至平均4.78杯，兩者均仍有進步空間。

至於運動習慣，每星期進行2至7日至少60分鐘中等至高強度體能活動的學童人數明顯增加，由第一年的七成(70.5%)上升至第三年的九成(89.8%)；沒有做任何中等至高強度的體能活動的人數則明顯減少，由15%下降至10.5%。此外，學童的快樂指數也有所提升。

使用電子產品習慣須改善 惟計劃亦發現，學童於吃早餐及使用電子產品的表現相對不理想。隨年齡增長，學童每天吃早餐的數字有下降趨勢，由首年的八成(80.8%)下降至第三年的七成(70.5%)，或與課業及活動增多有關。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院健康教育及促進健康中心健康推廣顧問盧兆姿博士指，「早上攝取足夠營養，有助提升專注力、學業成績、情緒健康等，對處於發育期的學童來說早餐更為關鍵。建議家長及學校加強培養學童有關意識，例如早上陪同孩子共進早餐，或在校內提供健康早餐選擇等。」 成長數碼化也使學童每天使用電子產品的時間有增無減，上學日玩電子遊戲或用社交媒體多於2小時的學童人數各上升近6%，周末的分別上升一成及8%，值得關注。盧兆姿認為疫情期間上網課是原因之一，「加強學童對眼睛健康及久坐習慣的知識非常重要，讓他們在成長過程中建立健康使用電子設備的習慣。」