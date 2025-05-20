健康凍飲食譜｜西柚香草氣泡水/西瓜青檸沙冰驅走炎熱

天氣炎熱，需要補充大量水分供身體所需，嫌白開水太淡？介紹檸檬黑莓薄荷凍飲、西柚香草氣泡水及西瓜青檸沙冰三款簡單易做的凍飲，美味之餘又低熱量，大家可以嘗試製作，為悶熱的日子帶來清涼感覺。

檸檬黑莓薄荷凍飲

只要把黑莓、檸檬和薄荷放進水中浸泡一段時間，便能有一杯充滿果香的清新飲品，而且檸檬和黑莓能提供豐富的維他命C和抗氧化物，有助對抗紫外線帶來的影響。

檸檬黑莓薄荷凍飲材料(四人份量)

2個檸檬切片

1杯黑莓

1/2杯新鮮薄荷葉

檸檬黑莓薄荷凍飲做法

將所有材料放入約1公升的冷開水中，然後放入雪櫃，翌日便拿出來飲用。飲用時可以放入檸檬片及搗碎的黑莓，加一點現榨的檸檬汁會更添風味。