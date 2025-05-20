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健康
2025-05-20 11:44:00

健康凍飲食譜｜西柚香草氣泡水/西瓜青檸沙冰驅走炎熱

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健康凍飲食譜｜西柚香草氣泡水/西瓜青檸沙冰驅走炎熱（am730製圖）

健康凍飲食譜｜西柚香草氣泡水/西瓜青檸沙冰驅走炎熱（am730製圖）

天氣炎熱，需要補充大量水分供身體所需，嫌白開水太淡？介紹檸檬黑莓薄荷凍飲、西柚香草氣泡水及西瓜青檸沙冰三款簡單易做的凍飲，美味之餘又低熱量，大家可以嘗試製作，為悶熱的日子帶來清涼感覺。

檸檬黑莓薄荷凍飲

只要把黑莓、檸檬和薄荷放進水中浸泡一段時間，便能有一杯充滿果香的清新飲品，而且檸檬和黑莓能提供豐富的維他命C和抗氧化物，有助對抗紫外線帶來的影響。

檸檬黑莓薄荷凍飲材料(四人份量)

  • 2個檸檬切片
  • 1杯黑莓
  • 1/2杯新鮮薄荷葉

檸檬黑莓薄荷凍飲做法

將所有材料放入約1公升的冷開水中，然後放入雪櫃，翌日便拿出來飲用。飲用時可以放入檸檬片及搗碎的黑莓，加一點現榨的檸檬汁會更添風味。

檸檬黑莓薄荷凍飲。

檸檬黑莓薄荷凍飲。

西柚香草氣泡水

在炎夏飲一杯充滿西柚和香草味道的有氣飲品，確實令人舒暢無比，尤其是西柚含有大量維他命C，迷迭香則有抗氧化物，可以幫助抵抗自由基及抗炎。

西柚香草氣泡水材料(四人份量)

  • 1公升冷開水或氣泡水
  • 2個西柚切片
  • 4條迷迭香

西柚香草氣泡水做法

將所有材料放入水中，然後放在雪櫃，翌日便可飲用。倒入杯後可加入西柚片和切碎的迷迭香做裝飾。

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西柚香草氣泡水。 西瓜青檸沙冰。

西瓜青檸沙冰

沙凍絕對的夏天恩物，而利用西瓜和青檸調製，清甜好飲又不損健康。

西瓜青檸沙冰材料(二人份量)

  • 2杯冰凍西瓜
  • 1個青檸，榨汁及磨皮
  • 1湯匙蜜糖

西瓜青檸沙冰做法

將西瓜、青檸汁、青檸皮及蜜糖倒入攪拌機，加入半杯水打碎至呈沙冰狀。完成後可加青檸片及皮作裝飾。

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）

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