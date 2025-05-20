健康凍飲食譜｜西柚香草氣泡水/西瓜青檸沙冰驅走炎熱

天氣炎熱，需要補充大量水分供身體所需，嫌白開水太淡？介紹檸檬黑莓薄荷凍飲、西柚香草氣泡水及西瓜青檸沙冰三款簡單易做的凍飲，美味之餘又低熱量，大家可以嘗試製作，為悶熱的日子帶來清涼感覺。
檸檬黑莓薄荷凍飲
只要把黑莓、檸檬和薄荷放進水中浸泡一段時間，便能有一杯充滿果香的清新飲品，而且檸檬和黑莓能提供豐富的維他命C和抗氧化物，有助對抗紫外線帶來的影響。
檸檬黑莓薄荷凍飲材料(四人份量)
- 2個檸檬切片
- 1杯黑莓
- 1/2杯新鮮薄荷葉
檸檬黑莓薄荷凍飲做法
將所有材料放入約1公升的冷開水中，然後放入雪櫃，翌日便拿出來飲用。飲用時可以放入檸檬片及搗碎的黑莓，加一點現榨的檸檬汁會更添風味。
西柚香草氣泡水
在炎夏飲一杯充滿西柚和香草味道的有氣飲品，確實令人舒暢無比，尤其是西柚含有大量維他命C，迷迭香則有抗氧化物，可以幫助抵抗自由基及抗炎。
西柚香草氣泡水材料(四人份量)
- 1公升冷開水或氣泡水
- 2個西柚切片
- 4條迷迭香
西柚香草氣泡水做法
將所有材料放入水中，然後放在雪櫃，翌日便可飲用。倒入杯後可加入西柚片和切碎的迷迭香做裝飾。
西瓜青檸沙冰
沙凍絕對的夏天恩物，而利用西瓜和青檸調製，清甜好飲又不損健康。
西瓜青檸沙冰材料(二人份量)
- 2杯冰凍西瓜
- 1個青檸，榨汁及磨皮
- 1湯匙蜜糖
西瓜青檸沙冰做法
將西瓜、青檸汁、青檸皮及蜜糖倒入攪拌機，加入半杯水打碎至呈沙冰狀。完成後可加青檸片及皮作裝飾。