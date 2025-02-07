健康生活｜天氣凍 心臟病易發作？

以攝氏24度作為標準，每降一度，大眾因心臟病發入院的風險增加約2.6%。江振昌解釋，「主要是因為寒冷天氣會導致血壓上升，血管收縮，使心臟負擔加重。」此外，寒冷也使得血液更易凝固，增加了急性心臟病發作的風險。」他亦指冬季的日照時間較短，「陽光接觸比較少都會增加心臟病發的機率。」

天氣冷常聽到心臟猝死的個案，到底寒冷氣候對心臟有甚麼影響？心臟科專科醫生江振昌表示，寒冷天氣的確會增加心臟病發的風險，病發後即使不致猝死，亦可能帶來其他後遺症和併發症。所以，天冷時在飲食和運動上也要多加注意身體有否發出警號。

留意心臟警號

江振昌表示，對於有冠心病的人來說，胸口的悶痛、呼吸困難和冒汗等都是需要注意的徵兆。而心房顫動或心律不正的患者，可能會感到心跳不規則、暈眩等情況。這些都是在寒冷天氣中需要特別警惕的訊號。

心臟病發最壞結果無疑是猝死，但除此之外，還有許多可能的後遺症和併發症需要警惕。江振昌指出，心臟病發後，患者可能會面臨中風的風險。中風不僅可導致半身癱瘓，還可能影響記憶和智力，甚至造成言語障礙，對患者日常生活造成重大影響。另外，也可能導致心臟衰竭，心臟功能下降使患者日常活動也感到氣喘、呼吸困難。

減少心臟病風險的生活方式

為減低寒冷天氣心臟病發的風險，江振昌認為要做足保暖工夫，避免失溫和體溫過低。另外，由於冬天是流感季節，他建議接種流感疫苗，因為當感染肺炎或流感，可能會引發心臟病發或心律不正。江振昌續指，「研究顯示，一般人士接種疫苗後，心血管疾病猝死的風險會降低25%至26%，高危人士如三高患者和長者的風險也會顯著降低。」

冬季運動護心小貼士

冬季期間做運動有又甚麼要注意？江振昌強調應注意天氣情況，尤其是在寒冷天氣警告下，最好選擇室內運動，保持環境溫暖。而運動之前，應做5至10分鐘熱身，讓肌肉伸展，心跳逐漸適應運動狀態；運動後也要做一些紓緩動作，以免心跳和血壓變化過快。

飲食方面應遵循「三低一高」的原則，即低糖、低鹽、低油、高纖維。此外，應避免過多冷飲，以免體溫下降。江振昌補充，「雖然冬天人們喜歡喝酒以取暖，但酒精可能引發心臟病，因此應適量飲用。」