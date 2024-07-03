健康研究所｜一人之境原來會難受？ 被孤獨感吞噬易成網癮或抑鬱

早年網絡熱傳「國際孤獨評分表」，讓人用以檢視孤獨級別。不過，獨自一人並不代表孤獨，孤獨是一種情緒狀態，即使身處人群中，孤獨感也可以湧上心頭。精神科專科鄭珊醫生表示：「若人無法承受這種孤獨感，容易會依賴網絡以尋找慰藉，甚至不能自拔，演變成網絡上癮；而無法排解孤獨感、自我價值較低的人，更有機會患上抑鬱症。」 孤獨削弱自制能力易成網癮 產生消極想法或致抑鬱 當人無法承受孤獨，或會產生負面情緒，而長期處於此情況，自制能力會變弱，更易出現成癮傾向。鄭醫生稱：「為了逃避對現實的失落感，感到孤獨的人更傾向虛擬形式的交流，從而逃避社交方面的缺陷。」因此他們更容易沉迷使用網絡，甚至成癮。

而孤獨除了將人困於網絡世界外，有研究顯示，孤獨感亦會衍生不同的情緒問題，例如抑鬱症。縱然抑鬱症成因複雜，但孤獨容易令人產生消極的想法和情緒，如自責、自我價值低下和煩躁不安等，這些自我厭惡的表現也會增加患上抑鬱症的風險。 工作遇不快離職 隱居6年自尊心日益低下 梁小姐畢業後工作3年期間遇到大大小小挫折，這些不愉快的經歷令她離職後成為「宅女」。隨著脫離社會的時間越來越長，她漸漸失去生活動力，即使渴望與舊友或網友見面，亦因未有建立良好正面的自我評價，她不敢與人接觸，往後的6年間近乎足不出戶。

沉迷網絡應設使用界限 抑鬱需心理藥物同步治療 沒有人希望自己是一座孤島，如患者希望改變孤獨的狀態，需先認清問題根源。若是網絡成癮者，並不需要「一刀切」完全禁止使用網絡，網絡成癮治療目的是建立使用界限和達到平衡，成癮者可考慮接受「動機增強療法」，即找出依賴網絡的原因，並了解沉迷使用的後果，從而減少對網絡的依賴。 抑鬱症患者亦需接受治療，鄭醫生指出：「當人們在生活中長期面對過大的壓力，有機會損害腦部，阻礙神經傳遞物例如血清素的傳送，使患者腦部不能正常運作，出現情緒危機。」因此患者除了需要接受心理治療、改變對事物的看法，以減低精神壓力外，亦可能需服用藥物治療以平衡腦部失衡的物質。

上文提到的梁小姐最終求診尋求協助，確診患上抑鬱症。幸而，她願意踏出第一步，經過心理治療配合服用抗抑鬱藥物，症狀有所減輕，她能慢慢拾回動力、信心和勇氣，即使一個人，也不再活在孤獨的枷鎖之中。 以上資料由鄭珊醫生提供