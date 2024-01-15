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健康
2024-01-15 07:30:00

健康研究所｜呼吸道合胞病毒傳播速度「加快」 嚴重可引發小支氣管炎

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與口罩作伴的日子，除了防範新冠，其實還隔絕了不少上呼吸道病毒感染。感染及傳染病科專科蔡健榮醫生形容這些病毒「沉寂」了一段時間，今年初起撤銷防疫措施後，因為群體免疫力不足，上呼吸道病毒感染個案回升，當中包括呼吸道合胞病毒（RSV）。此病初期症狀與傷風感冒相似，但可以在數天內急速惡化，或併發小支氣管炎、肺炎等。蔡醫生提醒：「大家應留意身體的變化，特別是一旦出現氣促，這並非一般的呼吸道感染病徵，應立即求醫。」

 

出現「三大警號」須求醫 長者死亡率近一成

未滿6個月的嬰兒，特別是早產嬰兒、60歲以上長者、免疫力較低的人士，如長期病患和曾接受器官移植的患者，都是感染RSV的高危一族。感染RSV後，患者一般會出現發燒、咳嗽和流鼻水等症狀，惟不少人或視之為傷風感冒而未有理會。蔡醫生提醒：「RSV病情進展快，患者感染3至4天後情況或已急轉直下，因此如患者發燒超過48小時、有氣促及反應遲緩，便應立即求醫。」一旦病情未能及時受控，更有機會併發小支氣管發炎和肺炎等。蔡醫生指出：「因長者免疫力較低，約一半年長的RSV患者入院後會出現併發症，當中逾一成人需使用呼吸儀器，長者的死亡率也接近一成，不可輕視RSV的嚴重性。」

 

RSV傳播「加速」 治療主要用藥紓緩

RSV全年都可傳播，以往冬春之間為高峰期，但經歷3年疫情，情況已有所不同。蔡醫生提到：「疫情期間的防疫措施令RSV沉寂了一段時間，個案有所減少，不過隨著措施放寬，RSV再次在社區中活躍起來，而且傳播速度比往日更快。」RSV「來勢洶洶」，但目前醫學上並未有針對RSV的抗病毒藥，治療主要以紓緩症狀為主，例如紓緩咳嗽及鼻水等症狀。至於病情較嚴重的個案則可能需同時使用擴張氣管藥物、氧氣治療甚至以呼吸儀器協助呼吸。

蔡醫生亦分享，一名82歲患有長期病和輕微認知障礙的婆婆，最初出現發燒和咳嗽等病徵，以為只是普通傷風感冒，於是僅服用成藥。但直至第3天，同住的工人發現婆婆反應變得遲緩，食慾亦明顯下降，於是通知其家人將婆婆送院。婆婆抵達急症室時，血氧水平已跌至90%，需要即時入院治療。經檢查後發現她感染RSV，更已併發小支氣管炎和繼發性細菌肺炎，情況嚴重。幸而婆婆得到及時治療，約兩周後已痊癒出院，因此如有不適，應及早求醫。

 

康復後仍有機會二次感染 長者可接種疫苗作預防

蔡醫生提醒大眾，即使曾感染RSV，康復者得到的抗體非永久，所以仍有機會出現二次，甚至是多次的病毒感染。「市民日常應做好個人衛生，如打噴嚏和咳嗽時應用手掩口鼻，亦應時刻保持雙手清潔。」幸而隨著醫學發展進步，今年起RSV疫苗已獲准於歐美地區供長者接種，現時本港60歲以上長者也可選擇接種RSV疫苗，不久將來有望可擴展至其他年齡組別和孕婦，更廣泛地預防感染。

 

以上資訊由蔡健榮醫生提供

感染及傳染病科專科蔡健榮醫生

感染及傳染病科專科蔡健榮醫生

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