健康研究所｜大腸癌術前後容易營養不足 或阻礙康復進度

足夠的營養可說是對抗癌症的必備「彈藥」，惟大腸癌患者治療前後都較易出現營養不足，特別是腫瘤增大導致腸塞的患者，難以透過正常飲食攝取足夠營養。外科專科陸慧妍醫生指出，這會直接降低患者體力，或無法支撐手術等治療，亦會令免疫力和復原能力下降，拖慢治療和復原的進度。因此，患者可能需要口服或靜脈注射營養補充劑，補充關鍵營養素如氨基酸、脂質、葡萄糖等。 未轉移的大腸癌的一線治療以手術為主，目標是根治癌症。陸醫生指出：「當癌症發展至中後期，癌細胞除了入侵腸壁外，也擴散至局部淋巴腺，因此進行根治手術時需要將腫瘤連同受影響的大腸及局部淋巴腺一併切除。術前術後亦有可能需配合輔助治療，如化療、電療等，以降低復發率。」即使是晚期，癌細胞已轉移到其他器官，醫生仍有機會建議患者進行紓緩性大腸切除手術，以紓緩貧血及腸道阻塞的問題。

患者手術前後容易出現營養不足 不論於術前術後，營養也是不可忽視的一環。然而，患者於術前可能會因患有癌症引致食慾不振、腸道阻塞等而未能吸收足夠營養，而且不少檢查前也需要飲用熱量及蛋白質偏低的清流餐，容易導致營養不足。至於術後，若患者的腸道蠕動緩慢甚至出現與體內駁口相關的併發症時，都不能經腸道途徑吸收足夠營養，再加上體外傷口仍有痛感而食慾下降，亦有機會導致營養不足。 營養不足或拖慢治療及康復進度 缺乏足夠營養及熱量，有機會導致體力不足以應付手術等治療，可能會拖慢治療的進度。陸醫生補充：「營養不足亦會令身體肌肉流失及體重下降，降低身體的免疫及復原能力，當中如患者攝取蛋白質不足，更有機會減慢傷口癒合速度，增加併發症的風險。」

營養補充劑助補充關鍵營養素 如癌症患者於術前已有營養不良跡象，醫生或會建議術前5至7天開始飲用增加免疫力的營養素，當中包括重要氨基酸（Arginine）、奧米加3脂肪酸（Omega-3 fatty acid）和核糖核苷酸（Ribonucleotide），不少研究亦指出術前飲用，有助加速術後痊癒和減低併發症及感染率。如術後出現腸道蠕動緩慢或較嚴重的併發症不能如常進食，則應及早使用營養療法，透過靜脈注射方式補充重要營養素。 陸醫生分享一名81歲婆婆因持續兩個月食慾不振，導致體重急降4公斤及肚脹而入院，進行電腦掃描後診斷她患上阻塞性左大腸腫瘤。惟患者因營養嚴重不足而未能進行手術，故須先以靜脈注射營養液盡快補充營養，以及放入大腸支架紓緩阻塞，直至患者能透過口部進食後，醫生則處方口服營養奶及增加免疫力的營養素，當患者體重在三星期增加2公斤後順利完成手術，康復後亦有透過飲用營養奶以持續補充營養。

以上資訊由陸慧妍醫生提供