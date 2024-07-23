健康研究所｜對人歡笑背人垂淚 微笑抑鬱症患者何以把自己藏起來？

動物帶保護色是為了生存，不過如人類長有保護色，過分將真實的自己隱藏起來，則容易內心生病。自我要求高的梁小姐，學業和工作表現優異，旁人看來是「人生勝利組」，但她一直也不快樂。自尊心高的她拒絕將自己脆弱的一面呈現於人前，於是一直將壞情緒埋藏在內心深處，惟無處釋放的情緒在日積月累下最終「爆煲」，影響日常工作表現外，她更傷害自己，最終不得不求診尋求協助，並證實患上抑鬱症。 患者落力表現如常 體力情緒更易透支 梁小姐所患的抑鬱症，又被稱為「微笑抑鬱症」，此病不是臨床診斷的定義，它是指帶有抑鬱情緒的人把自己憂鬱的一面隱藏起來，讓其他人以為自己生活愉快。患者會感到不開心、出現失眠、食慾不振、易疲倦等症狀。精神科專科何雅莉醫生指出：「患者大多希望自己表現完美，亦十分介意他人的看法和評價，總是擔心別人不喜歡或對自己失望。」

由於患者努力地表現無恙，體力和情緒容易透支。以梁小姐的個案為例，她受負面情緒困擾而致工作狀態欠佳，但為了隱藏問題，她會在下班回家後繼續工作，但同時受到失眠影響，翌日工作狀態更差，形成惡性循環。 心理影響生理現痛症 患者或有強烈自殺念頭 情緒問題亦會反映於生理上，約三分二抑鬱症患者可能會出現身體痛症，而身體的症狀往往令疾病的臨床表現更為複雜，甚至主導確診的方向，易被誤診及延誤治療。如一直得不到援助，患者亦有機會出現強烈自殺念頭，甚至自尋短見。

藥物調節腦神經傳導物質 心理治療改變思維 不過，微笑抑鬱症並非奇難雜症，治療方法與抑鬱症相同，醫生一般會處方抗抑鬱藥，以調節患者腦神經傳導物質。何醫生提到，因為患者不習慣與人分享內心感受，或需花較長時間才可敞開心扉，她建議患者多觀察自己的心情和情緒，不論好壞也不需要否定，「患者可嘗試向熟悉的人表達感受，不要總覺得別人不明白自己。」 上文提到的梁小姐，最嚴重時曾「鎅手」，亦試過上班時無故痛哭，病情最終也沒法被掩藏。求診後，她最初服用傳統血清素，但用藥後感覺易疲倦，情感變得較麻木，亦令思考變慢。轉用新型的抗抑鬱藥後，副作用較輕，未有影響工作表現。同時配合心理治療，她慢慢學會面對自己的情緒及處理壓力。梁小姐在接受治療約兩個月後，真正的變得開朗，生活亦回復動力，她自言終於感受到快樂，而不再是強顏歡笑。

以上資訊由何雅莉醫生提供