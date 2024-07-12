健康研究所｜小朋友腸胃炎應「屙清」排毒？ 益生菌助平衡腸道微生態對抗病菌

小朋友好奇心旺盛，一雙小手到處探索，觸碰事物的同時也容易接觸不同的病原體，病從口入，一旦患上腸胃炎而出現嘔吐或腹瀉，家長難免大為緊張。香港港安醫院—荃灣兒科專科楊萬鋒醫生解釋：「如果小朋友患腸胃炎症狀輕微，例如精神不俗且仍有食慾，一般可自行痊癒；但若患者年齡尚小或病情較嚴重，例如持續嘔吐或腹瀉，或需盡快求醫，對症下藥，部分患者或需要接受抗生素治療。」不過家長應留意，部分抗生素或會引起腹瀉，可讓子女服用有助平衡腸道微生態的益生菌，以抵銷抗生素的副作用。

腸胃炎必然會上吐下瀉？楊醫生解釋：「一般而言，小朋友受細菌感染引發腸胃炎，嘔吐較輕微，但會出現肚痛、腹瀉（包括大便帶血或黏液）、高燒、疲倦和食慾不振等。而因病毒感染的腸胃炎，幼童初時的嘔吐會較為劇烈，甚至嘔黃膽水，隨後會排軟便或水樣便。」 病情輕微大多可自行康復 嚴重始需用抗生素 坊間有指任由小朋友「屙清」後便可自行痊癒。楊醫生指出，此說法大致正確：「人體有免疫能力，如小朋友病情較輕，醫學指引中強調盡量不使用止嘔、止肚痛藥或止瀉藥，避免影響排出病原體的進度，使症狀持續不斷。」但小朋友必須補充足夠水分，以免因嘔吐或腹瀉導致脫水，甚至因而引起併發症。如子女胃口不佳，家長也可讓他們少食多餐，以補充足夠營養。

不過，如孩子年紀太小、持續排血便、高燒寒顫，甚至出現細菌入血或嚴重感染等情況，醫生或會處方抗生素作治療。楊醫生強調，處方抗生素前，需要評估患者的個別情況，否則有機會造成持續帶菌狀態，或產生抗藥性，反而延長治療時間。 用抗生素或引致腹瀉 益生菌助調節免疫力 抗生素能消滅細菌，但進入腸道時也有機會影響腸道微生態平衡，因此患者用藥後或會腹瀉。楊醫生指出：「並非每一種抗生素皆導致腹瀉，即使出現副作用，患者一般亦只會每天腹瀉1至2次，不會造成太大問題。」

為減輕服用抗生素所導致的腹瀉，家長可讓子女服用益生菌。現時，部分益生菌已獲證實可對付抗生素相關性腸炎或腹瀉等副作用。同時，由於腸道被認為是人體免疫器官，服用益生菌可平衡腸道微生態，有助調節免疫力，達一石二鳥的效用。 為免影響藥效，患者亦應遵循用藥指示，楊醫生提醒家長：「部分益生菌與抗生素應相隔2至4小時服用；部分則可同時服用。 」 個案：同用益生菌助減抗生素副作用 一對表姐妹食用受污染士多啤梨後一同患上沙門氏菌腸胃炎，但因病徵大不同，治理方法亦有分別。表姐精神良好僅有低燒，雖然出現腹瀉，但仍可如常飲食，所以醫生建議她只需定時補充水分及服用益生菌，數日後便自行痊癒。不過，表妹的病情則較嚴重，除了持續高燒外，同時有嘔吐和血便，需要入院治療，她接受靜脈注射抗生素，同時補充益生菌和水分，幫助調節自身免疫力，並減少抗生素所帶來的副作用，數天後康復出院。

以上資訊由楊萬鋒醫生提供