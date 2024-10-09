健康研究所｜強脊患者染新冠死亡風險高1.2倍 病情或急轉直下需留醫深切治療

免疫系統是保護人體免受病原體侵襲的重要防線，惟患有免疫系統失調疾病的人士則可能需自我加強「防衛」。以目前仍在全球肆虐的新冠肺炎為例，強直性脊椎炎（強脊）患者因免疫力較弱，染病後留醫深切治療部的風險較一般人高3成8，死亡率亦高1.2倍。風濕病科專科葉文龍醫生解釋，不只是免疫力弱，患者本身的肺功能也較差。「患者的關節長期發炎，骨與骨之間會出現黏連，脊椎和胸椎會變得僵硬，結果肺部就如被困在鳥籠內，無法擴張。加上治療也有機會降低免疫力，因此病情容易於短時間內急轉直下。」

確診新冠後需近半個月始康復

與強脊同行了30年的Keith，當年因髖關節持續疼痛而求醫，2年來接受不同的檢驗後，方能確診強脊。他一直有服用消炎止痛藥，不過髖關節的痛楚未有消退，病情時好時壞。直至2014年，病情蔓延至骶髂關節而持續發炎，醫生建議他接受先進療法。Keith說：「有感轉藥後免疫力進一步下降，生病時需要更長時間才能康復。」尤其在疫情期間，Keith一直小心翼翼做好個人衛生，亦有接種3劑新冠疫苗，但仍然染疫。

Keith回想當時的情況：「確診後我在家隔離和服用成藥，不過藥力減退後又再發燒及周身骨痛，覺得心跳很大力，更感到呼吸困難。」幸好Keith最終仍順利康復，不過耗時兩周才能結束隔離。