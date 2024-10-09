健康研究所｜強脊患者染新冠死亡風險高1.2倍 病情或急轉直下需留醫深切治療

免疫系統是保護人體免受病原體侵襲的重要防線，惟患有免疫系統失調疾病的人士則可能需自我加強「防衛」。以目前仍在全球肆虐的新冠肺炎為例，強直性脊椎炎（強脊）患者因免疫力較弱，染病後留醫深切治療部的風險較一般人高3成8，死亡率亦高1.2倍。風濕病科專科葉文龍醫生解釋，不只是免疫力弱，患者本身的肺功能也較差。「患者的關節長期發炎，骨與骨之間會出現黏連，脊椎和胸椎會變得僵硬，結果肺部就如被困在鳥籠內，無法擴張。加上治療也有機會降低免疫力，因此病情容易於短時間內急轉直下。」
確診新冠後需近半個月始康復
與強脊同行了30年的Keith，當年因髖關節持續疼痛而求醫，2年來接受不同的檢驗後，方能確診強脊。他一直有服用消炎止痛藥，不過髖關節的痛楚未有消退，病情時好時壞。直至2014年，病情蔓延至骶髂關節而持續發炎，醫生建議他接受先進療法。Keith說：「有感轉藥後免疫力進一步下降，生病時需要更長時間才能康復。」尤其在疫情期間，Keith一直小心翼翼做好個人衛生，亦有接種3劑新冠疫苗，但仍然染疫。
Keith回想當時的情況：「確診後我在家隔離和服用成藥，不過藥力減退後又再發燒及周身骨痛，覺得心跳很大力，更感到呼吸困難。」幸好Keith最終仍順利康復，不過耗時兩周才能結束隔離。
B27協進會成病友後盾
面對免疫力不足的強脊患者，並不只有Keith。10年前Keith認識了由一群強脊患者組成的B27協進會，讓他感到自己並非孤身一人面對疾病。而參加該會不同的活動後，他更了解如何與這個無法根治的疾病共存，例如今年年中，B27協進會舉辦的應對新冠病毒健康講座。葉醫生為該活動主講嘉賓，他強調強脊患者如不慎感染新冠病毒，病情可在數天內轉差，即使最初只有喉嚨痛、流鼻水和咳嗽等病徵，亦可突然併發肺炎，甚至是出現多發性炎症，即身體其他器官也發炎，病情更複雜。
發病5天黃金期內應接受治療
如強脊患者出現上呼吸道感染症狀，葉醫生建議應盡快進行快速測試，如快測結果為陽性，便應在5天的治療黃金期內求診，有需要便按醫生指示服用抗新冠病毒藥物。因為一旦受感染，患者體內的病毒量可短時間內上升，而抗病毒藥物則能抑制病毒的複製機制，但太遲用藥則難以發揮效用。「因此，患者千萬不要待情況轉差才求醫，以免錯失治療及減低重症風險的最佳時機。」
根據現行政策，年長、嚴重免疫力不足人士，以及未完成接種新冠疫苗的高風險或長期病患者，例如患有糖尿病、心腦血管疾病等患者，在出現病徵5天內求診，如經醫生評估情況合適，便可以在醫管局指定診所或已登記的私營醫療機構免費獲處方抗病毒口服藥，因此患者不必憂心費用問題而延誤求診。
以上資料由葉文龍醫生提供
電話：5544 8108
（截至9月20日。資料來源：醫務衞生局）