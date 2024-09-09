健康研究所｜從事物流男患者長期腰背痛誤以為工作勞損 痛足3年求醫 方知是強直性脊椎炎

久坐、久站、搬搬抬抬，可說是打工仔日常，腰痠背痛更是老朋友，回家簡單塗抹跌打酒按摩一下，紓緩痛楚便了事。但原來當腰背痛持續3個月，腰背亦變得僵硬的話，便應盡快求醫，因有機會是自身免疫系統出現問題。風濕病科專科張錚醫生表示：「適當的休息有助紓緩一般因疲勞所致的腰背痛，但相反如休息過後痛楚加劇，甚至在早上出現關節僵硬或活動不靈活，亦即晨僵的話，便有機會是脊椎炎。」
患者長期以消炎止痛藥處理腰背痛
從事物流業的張先生今年30歲，日常工作需要搬運重物，3年來他不時有腰背痛，但他一直只視之為疲倦、勞損等，每當疼痛加劇時便自行服用消炎止痛藥。隨著痛楚與日俱增，再多的休息也苦無改善，他始發現問題不尋常，求醫檢查後發現他患上強直性脊椎炎，當時醫生向他解釋此症的根源是免疫系統紊亂而自我攻擊健康的關節，張先生仍一臉茫然。
強直性脊椎炎共病眾多
張醫生解釋，強直性脊椎炎屬於自身免疫系統失調而導致的脊椎炎之一，而當中接近9成以上患者帶有HLA-B27基因，而此基因與虹膜炎的關係密切，因此約3成強直性脊椎炎的患者同時受虹膜炎困擾。張醫生補充：「強直性脊椎炎的其他共病還包括周邊關節發炎或筋腱發炎等。」
值得留意的是，除了強直性脊椎炎，其他自身免疫系統疾病，例如銀屑病和炎症性腸病等亦可引發脊椎炎。張醫生強調，若身體長期處於發炎狀態，引發心血管疾病或骨質疏鬆的風險會大增，因此須盡早求醫。
患者注射生物製劑後發炎指數大幅下降
一旦確診強直性脊椎炎，醫生一般先處方非類固醇消炎藥以紓緩症狀，如效用不顯著，便應考慮注射生物製劑，才有機會達至病情緩解，減低症狀所引起的不適。至於傳統改善病情抗風濕藥(csDMARDs)，因用於脊椎發炎的療效並不理想，故只適用於四肢關節發炎的患者身上。
上文提到的男患者由於一直未有發現病情，因此確診時已屬嚴重，他決定注射生物製劑，除了大大減低痛楚外，4星期後的驗血結果顯示其發炎指數已回復正常水平，他至今仍定時注射生物製劑。張醫生表示，隨著病情的改善，患者可與醫生商討調整劑量，但由於強直性脊椎炎復發機率較高，故亦不建議患者「見好就收」，應持續進行治療以穩定病情。
以上資訊由張錚醫生提供
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