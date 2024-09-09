健康研究所｜從事物流男患者長期腰背痛誤以為工作勞損 痛足3年求醫 方知是強直性脊椎炎

久坐、久站、搬搬抬抬，可說是打工仔日常，腰痠背痛更是老朋友，回家簡單塗抹跌打酒按摩一下，紓緩痛楚便了事。但原來當腰背痛持續3個月，腰背亦變得僵硬的話，便應盡快求醫，因有機會是自身免疫系統出現問題。風濕病科專科張錚醫生表示：「適當的休息有助紓緩一般因疲勞所致的腰背痛，但相反如休息過後痛楚加劇，甚至在早上出現關節僵硬或活動不靈活，亦即晨僵的話，便有機會是脊椎炎。」

患者長期以消炎止痛藥處理腰背痛

從事物流業的張先生今年30歲，日常工作需要搬運重物，3年來他不時有腰背痛，但他一直只視之為疲倦、勞損等，每當疼痛加劇時便自行服用消炎止痛藥。隨著痛楚與日俱增，再多的休息也苦無改善，他始發現問題不尋常，求醫檢查後發現他患上強直性脊椎炎，當時醫生向他解釋此症的根源是免疫系統紊亂而自我攻擊健康的關節，張先生仍一臉茫然。