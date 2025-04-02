健康研究所｜心臟病接住就中風？降膽固醇藥效用不理想需盡快轉換藥物

雖常說中風總是來得毫無徵兆，但亦並非無跡可尋。而為了讓市民了解有助發現中風的線索，香港中風基金會推出一連3集《中風偵查社》，透過偵查不同患者個案，幫助大家了解更多中風相關資訊。今集中風個案主角Jenny的叔叔過去10年間曾進行多次心臟手術，惟最近進行心臟手術後突然中風，對於叔叔的身體接二連三發生不同問題，Jenny希望能得知箇中原因。

心臟問題與中風有共同誘因

很多人以為心臟與中風之間並沒有關連，事實上兩者都有共同誘因，譬如吸煙、三高等高危因素。心臟科專科高耀鈞醫生解釋：「這些高危因素會增加心臟形成冠心血管粥樣硬化的機會，一旦瘀血形成，阻塞心臟血管，便會造成心肌梗塞；這些高危因素也會增加腦部血管粥樣硬塊的形成，如果腦部血管閉塞的話，便會引致缺血性中風。」另外香港中風基金會成員暨神經外科專科黃秉康醫生亦指出心房顫動導致中風的風險可高達5倍，所以提醒患者如發現曾因心跳加速而導致氣喘、「唔夠氣」或頭暈時便應盡快進行心電圖或其他檢查。