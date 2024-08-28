健康研究所｜心血管病大多非「突發」 抗血小板藥助降血管堵塞風險

心臟病和中風似是突如其來，令人防不勝防，然而這些心血管疾病並非急病，而是源自「三高」——高膽固醇、高血壓和高血糖。心臟科專科林逸賢醫生表示：「血壓過高會令血管內膜受損，血小板會積聚在受損位置進行修補，或因而形成血塊，令血管完全堵塞，釀成冠心病或中風。」而曾接受「通波仔」手術的患者，因金屬支架屬外來物，也有機會觸發身體的凝血機制，令血小板積聚在支架上，阻塞血管。因此，不論已接受手術與否，曾心臟病發或中風的患者同樣需服用抗血小板藥，以減低發病風險。

高膽固醇會阻塞血管，原理是血管猶如洋蔥般，分別由內膜、中膜和外膜所組成，當膽固醇過多，便會積聚在內膜和中膜之間，形成斑塊，令血管收窄。林醫生解釋：「若患者同時有高血壓，便有機會損傷血管內膜，令斑塊破裂，這時血小板可能會啟動修補功能，形成血塊，令本來只有九成堵塞的血管，變成完全堵塞。」

「通波仔」僅為緩兵之計

另一方面，部分患者以為只要進行「通波仔」手術，血管堵塞問題便可迎刃而解。惟手術並非一勞永逸的方法，林醫生指出：「當發現一條血管堵塞時，其他身體部位例如下肢、腎，甚至腦血管，也有機會已出現病變，所以術後患者仍不可掉以輕心。」如沒有正視成因，這些病變有機會惡化，導致中風或下肢缺血等問題。