健康研究所｜心血管病大多非「突發」 抗血小板藥助降血管堵塞風險

心臟病和中風似是突如其來，令人防不勝防，然而這些心血管疾病並非急病，而是源自「三高」——高膽固醇、高血壓和高血糖。心臟科專科林逸賢醫生表示：「血壓過高會令血管內膜受損，血小板會積聚在受損位置進行修補，或因而形成血塊，令血管完全堵塞，釀成冠心病或中風。」而曾接受「通波仔」手術的患者，因金屬支架屬外來物，也有機會觸發身體的凝血機制，令血小板積聚在支架上，阻塞血管。因此，不論已接受手術與否，曾心臟病發或中風的患者同樣需服用抗血小板藥，以減低發病風險。
高膽固醇會阻塞血管，原理是血管猶如洋蔥般，分別由內膜、中膜和外膜所組成，當膽固醇過多，便會積聚在內膜和中膜之間，形成斑塊，令血管收窄。林醫生解釋：「若患者同時有高血壓，便有機會損傷血管內膜，令斑塊破裂，這時血小板可能會啟動修補功能，形成血塊，令本來只有九成堵塞的血管，變成完全堵塞。」
「通波仔」僅為緩兵之計
另一方面，部分患者以為只要進行「通波仔」手術，血管堵塞問題便可迎刃而解。惟手術並非一勞永逸的方法，林醫生指出：「當發現一條血管堵塞時，其他身體部位例如下肢、腎，甚至腦血管，也有機會已出現病變，所以術後患者仍不可掉以輕心。」如沒有正視成因，這些病變有機會惡化，導致中風或下肢缺血等問題。
此外，患者接受「通波仔」手術後，金屬支架可能會觸發凝血機制，令血小板黏在支架上。林醫生表示：「所以患者在術後同樣需要服用抗血小板藥，以免形成血塊，堵塞血管。」有研究發現，冠心病患者在術後持續使用抗血小板藥，再次發病的機會率可減少30%。
緊急「通波仔」患者需雙重用藥最少1年
那麼患者在術後需用藥多久呢？林醫生稱，緊急接受「通波仔」手術的患者，血液會較為濃稠，不少人更會在術後首年內再次發病，所以一般建議患者在術後首年服用2種抗血小板藥，一年後始減藥至1種。至於進行非緊急「通波仔」手術的患者可考慮置入較輕巧的支架，從而縮短細胞覆蓋支架的時間，以減少服用2種抗血小板藥的時間，最短只需在用藥一個月後便可減至服用1種藥物。
無論患者曾否接受手術，均需要持續服用抗血小板藥，但長期用藥或對患者帶來一定的經濟壓力。
副廠藥助減輕患者經濟負擔
一般而言，由藥廠投入資源研發的是原廠藥，在專利權內只有該藥廠可生產和出售藥物。而在專利權結束後，藥物的藥方便會被公開，其他藥廠便能製造副廠藥。副廠藥與原廠藥的有效成分、使用劑量和次數相同，成效也大同小異，惟兩者價格可相差高達8至10倍。預防心血管病為長久戰，患者或會擔心長期用藥會造成經濟負擔，副廠藥可為患者提供多一個選擇。由於患者的病情不一，建議與醫生商討，根據個別需要制訂合適的治療方案。
以上資訊由林逸賢醫生提供