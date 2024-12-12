健康研究所｜懷孕期間「死忍」銀屑病症狀 望減少對胎兒的影響 惟忽視病情反有機會致胎兒早產

身為媽媽，總是以孩子的健康為首要，希望孩子能健康活潑地成長，同時亦竭盡所能減低對孩子的潛在風險。部分懷孕的銀屑病患者因擔心服藥會影響胎兒的健康而停藥，希望盡量減低對胎兒的影響。惟皮膚科專科陳湧醫生指此做法或許會弄巧反拙，他表示：「不少媽媽於懷孕期間貿然停藥，及後病情復發或變嚴重時，亦擔心需服用更高劑量藥物而沒有求醫，最後病情對生理及心理造成很大影響，而胎兒更有機會早產或不足磅。」 症狀加劇靠「死忍」無補於事 銀屑病屬自身免疫系統疾病，因免疫系統過度活躍，釋放發炎因子攻擊皮膚，從而引起發炎反應。而懷孕期間正正處於免疫系統及荷爾蒙不穩定的狀態，故有機會令病情出現反覆，如皮膚症狀變得嚴重、出現關節炎等。即使病情變得嚴重，為了不讓肚裏的胎兒受影響，部分患者寧願「死忍」，也不希望服藥。陳醫生指如患者病情加劇，血液中的發炎因子增加時，胎盤形成有機會受影響，胎兒亦難以吸收足夠營養。

別因副作用而對治療卻步 在考慮是否接受治療時，患者最擔心藥物會對胎兒造成影響，事實上並非所有復發患者均需服用口服藥物，陳醫生解釋：「若患者皮膚方面情況仍受控，一般只需處方外用藥膏；相反病情嚴重應盡快接受適當治療以及時控制病情且減輕痛楚，從而減低病情惡化時所產生的心理壓力，對胎兒及媽媽來說亦會更好。」 由於部分藥物如口服免疫系統抑制藥物等會影響胎兒健康，故需於懷孕期間甚至之前暫時停用，但患者仍可透過使用部分生物製劑控制病情。此類生物製劑比抑制免疫系統藥物更能針對抑制發炎因子，起效時間亦較快。另外，除了在孕期內可使用外，亦有數據顯示，即使媽媽於餵哺母乳期間使用此類生物製劑，嬰兒的血液中亦沒有藥物殘留。

及早進行治療利多於弊 陳醫生分享曾有一名30歲女患者因準備懷孕，停用使用了近4年的生物製劑。及後她雖成功懷孕，但同時亦因停藥令病情復發，因皮膚痕癢而抓破雙腿，症狀亦對她的睡眠質素造成影響。她認為長此下去對胎兒及自己的健康並沒好處，於是求醫並使用適合孕婦使用的生物製劑，患者於懷孕及餵哺母乳期間持續接受治療，病情得到控制，嬰兒出生後亦沒有受到任何影響。 陳醫生最後亦提醒各位準備懷孕或正在懷孕的患者無需過份擔心進行治療，相反應開心見誠地與醫生商討，根據病情及懷孕情況而制訂合適的治療方案。

以上資訊由陳湧醫生提供 TWHK-CZ-2400125

皮膚科專科陳湧醫生