健康研究所｜戒口只助降20%膽固醇 新型注射藥物配合飲食控制加快降醇

近年港人的健康意識提高，不少餐廳亦標榜「健康養生」餐單，而港人常把「預防三高」掛在嘴邊，飲食保持少鹽、少糖和少油已成口號，但究竟是否單憑嚴格控制飲食便可防三高？今集《中風偵查社》主角Kris希望透過控制飲食及勤做運動以降低膽固醇，惟指數不跌反升，到底是Kris用錯方法？還是控制飲食根本沒幫助？

僅靠飲食未必能降低膽固醇

今集主角Kris於一年間持續維持良好的健康習慣，惟年尾時進行身體檢查，竟發現低密度膽固醇指數從3.27mmol/L 上升至4.33mmol/L，對此香港中風基金會副主席暨腦神經科專科蔡德康醫生表示：「單靠健康的生活習慣及嚴格飲食控制，一般最多只能降低百分之十至二十的低密度膽固醇水平，假若患者指數本身較高，或較難單靠調整飲食及生活習慣控制膽固醇至理想水平。」