健康研究所｜抽血進行全面癌症基因檢測入侵性低 助快速全面制訂肺癌個人化治療方案

眾所周知吸煙與肺癌高度相關，但數據顯示近年非吸煙人仕罹患肺癌個案亦呈上升趨勢，臨床腫瘤科專科醫生張嘉文表示：「吸煙和非吸煙者的肺癌成因各有不同。非吸煙者肺癌個案的成因多為較單純的基因突變，導致錯誤啟動細胞生長訊號，形成肺癌。這種情況的患者不少都能透過基因檢測成功配對合適標靶藥物。相對之下，吸煙產生的肺癌細胞基因損毀情況比較複雜，難以配對現時常用之標靶藥物，但隨著醫學進步，能夠治療的靶點相應增多，運用基因檢測尋找靶點亦將越見重要。」隨著近年陸續有不同的標靶藥物面世，基因檢測已成診斷非小細胞性肺癌的必要過程。次世代全面基因檢測能一次過周全檢測癌症相關基因，檢測能力既廣且深，比傳統檢測能測出更多靶點和基因突變，助力醫生替患者制訂個人化治療，使存活期得以最大機會延長。

全面基因檢測既廣且深 助加快制訂個人化治療 由於肺癌細胞增長速度快且容易轉移，因此盡快掌握腫瘤的生長訊號和特性才能及早對症下藥，減緩惡化速度。以往患者主要透過進行單一基因檢測尋找腫瘤生長訊號，以非小細胞肺癌為例，一般檢測主要涵蓋常見的EGFR、ALK或ROS1基因。可是單一基因檢測每次只能偵測一種基因變異，如按步逐次檢測，前後等待時間較長。患者在等待期間病情或有機會惡化，無疑會增加不安感。 為了能更快速全面制訂合適的針對性治療方案，患者可透過次世代基因檢測找出基因變異，其中全面檢測更能一次過檢測三百種基因變異，涵蓋更多靶點，敏感度相比傳統檢測更高，能準確指導用藥外，詳細報告亦有助醫生了解腫瘤特性和預後。

血液活檢侵入性較低 有助患者接受重覆基因檢測 以往透過支氣管鏡或粗針穿刺抽取腫瘤組織一直被認定為癌症檢測的黃金標準。倘若確診時組織份量不足以支持基因檢測，或癌細胞在治療較後階段出現抗藥性的話，患者便需再次進行入侵性檢查以抽取組織作進一步化驗。抽取組織偶然或併發氣胸、肺出血和感染，腫瘤及後出現抗藥性時，繼發病灶位置亦未必適合抽針活檢。此時患者可考慮進行血液活檢，以驗血方式檢測癌細胞釋入血液的基因變異訊號以指導用藥，其靈敏度可高達九成。加上在公立醫院進行傳統抽取組織檢查約需輪候數星期或更長，而血液活檢只需兩至三星期，大大縮短患者的輪侯時間。

五十歲女患者進行個人化治療後病情轉趨穩定 張醫生指一名五十歲女患者先前曾進行單一基因檢測，沒有發現上述最常見和政府藥物資助涵蓋的三種基因變異，於是進行免疫治療及化療以控制病情。惟大半年後病情惡化，患者經血液活檢進行全面基因檢測後，發現癌症帶有HER2的基因突變。醫生根據報告替她選擇合適的標靶藥物進行個人化治療，及後病情轉趨穩定，至今用藥八個月，未見惡化。 張醫生指個人化治療對控制病情尤其重要。隨著醫學進步，個人化肺癌治療能為部分適用標靶治療的患者延長生存時間高達數年，而全面基因檢測有助制訂個人化治療，以針對抑制腫瘤生長訊號，減慢癌細胞生長。目前由香港大學及醫管局所合作推出的「非小細胞肺癌精準醫學計劃」正為第四期非小細胞肺癌患者提供免費全面癌症基因檢測，如有興趣的患者可向相關部門索取更多資料。