健康研究所｜拆解雄性禿治療迷思 用藥難一蹴而就

你認為身體哪一部分最影響「視覺年齡」，欠缺護理會令人看上去比實際年齡老10歲？對男性而言，頭髮數目或是較在意的部分，若男士們有雄性禿問題，如何才能力挽狂瀾呢？何頌恒醫生表示：「現時治療方案包括使用口服藥、外用生髮水及植髮手術，前兩者需持續使用一段時間，患者應保持耐心，依醫生指示用藥。」 雄性禿顧名思義與男性荷爾蒙有關，而「元兇」則是一種名為雙氫睾酮（DHT）的男性荷爾蒙。現時治療雄性禿有3種方法，分別是成分為非那甾胺（finasteride）的口服藥、含有米諾地爾（minoxidil）成分的生髮水和植髮手術，通常醫生會先建議患者同時使用口服藥和生髮水，如效果欠理想，則可能會建議接受植髮手術。

生髮水最少需用半年方見效 停用將再次脫髮 含有米諾地爾成分的生髮水有機會增加頭皮的血液循環，也能加速頭髮的生長週期，令處於休止期的毛囊重回生長期，獲證實有效治療雄性禿。何醫生稱：「通常持續使用生髮水4至6個月可見到成效，貿然停藥有機會令頭髮由生長期變回休止期，導致在3至4個月後再次脫髮。」 部分患者使用生髮水可能會有刺痛或痕癢感，亦有人會在使用首1至2個月期間發現脫髮狀況變多，何醫生解釋：「頭髮的生長週期有如植物，當頭髮踏入休止期後便會開始脫落，由於生髮水會將所有頭髮的生長週期同步，所以使用之初會發現脫落的髮量變多。」不過患者亦不必太擔心，更不應在此時停藥，建議持續使用以待新生的毛髮長出。

患者植髮後仍需持續用藥 如患者雙管齊下地用藥一年後，仍對治療效果不太滿意，便可考慮接受植髮手術。植髮是將健康的毛囊植入頭髮稀疏的位置，惟患者仍會繼續脫髮，何醫生補充：「所以即使接受了植髮手術，為求保住仍有頭髮的位置，患者需繼續用藥以免持續脫髮。」 副廠藥有效成分與原廠藥無異 不論選擇植髮與否，想要拯救頭上三千煩惱絲，患者都需長期用藥，但市面上有各式各樣的生髮水，實際有甚麼分別呢？簡單而言，原廠生髮水是由藥廠自行研發，經過多重臨床測試，獲監管機構認可，最後獲註冊推出市面。

在原廠藥約20年的專利保護期過後，其他藥廠便可生產含有相同有效成分的藥物，這些藥物便是副廠藥，而副廠藥同樣需向衞生署註冊才可推出市面。副廠藥的有效成分與原廠藥相同，而兩者的使用方法、劑量和治療用途亦一樣，只是副廠藥的製造方法和輔料，例如藥粉、色素和塗層等有機會與原廠藥不同，患者考慮不同因素後，可依照自己的需求選擇合適的產品。 以上資訊由何頌恒醫生提供