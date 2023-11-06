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健康
2023-11-06 07:30:00

健康研究所｜擔心痘痘影響第一印象 現膿頭可用手擠？日常四步曲治本免留印

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人人都希望在初次見面時留下最佳印象，譬如一年一度的開學日，如此時皮膚冒出痘痘，甚至出現膿頭，不少人或會「挺而走險」用手擠暗瘡。皮膚及性病科專科顏佩欣醫生提醒，擠暗瘡不但有機會留下暗瘡印，更有可能形成凹凸洞及蟹足腫。所以當暗瘡久未痊癒或變得嚴重，應及早求醫和接受合適治療。

 

暗瘡成因多 影響面部及身體各部位

不少人認為只有年輕人才會長「青春痘」，但其實暗瘡的成因很多，除了青少年會因油脂分泌旺盛，較易堵塞毛孔形成暗瘡外，遺傳、荷爾蒙變化、壓力過大等原因都可誘發暗瘡，因此任何年齡的人都有機會受暗瘡問題困擾。而且暗瘡不只影響面部皮膚，也會出現在身體不同部位，例如胸口、背部及手臂等位置。

當有暗瘡時，千萬別胡亂擠壓，顏醫生指出：「此舉不但無法解決皮膚底層發炎問題，更有機會令皮膚反覆發炎，導致真皮組織纖維化及疤痕組織增生，造成暗瘡印、凹凸洞等問題。」而且如果暗瘡長在面部「危險三角區」，即鼻與兩邊嘴角的範圍，擠暗瘡時細菌或會透過血管進入腦部，構成嚴重後果。

 

A酸分內用及外用 嚴重者始需口服藥

顏醫生表示：「醫生會視乎暗瘡嚴重程度及病人膚質，去決定治療方案。」在各種治療方法之中，A酸最為人所討論，但有不少人亦對其副作用有憂慮，甚至因而諱疾忌醫。

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其實A酸可分為外用及口服藥物兩種，對於情況嚴重的暗瘡患者，醫生或會處方口服A酸，患者需特別注意其對肝臟和血脂的影響。至於輕度至中度的暗瘡患者，則可考慮選擇外用A酸藥膏，透過溶解角質、疏通毛孔、清除粉刺及抑制發炎去治療暗瘡。現時外用A酸藥膏已發展至第4代，A酸濃度為0.005%，濃度相對較低。它針對皮膚內的 A 酸受體，可同時治療面部及身體暗瘡。研究亦發現，大約8成半患者在治療過程中，沒有任何不良事件報告。

顏醫生分享有男學生因下頷、頸、胸口和背部的暗瘡問題求診，平日因擔心影響外觀，會立起衣領遮掩患處。經診斷後，發現患者因暗瘡處理不善，加上其屬蟹足腫體質，暗瘡已演變成蟹足腫，最終需以冷凍治療及類固醇注射處理蟹足腫，並使用第4代外用A酸藥膏治療暗瘡，約34星期情況逐漸好轉。

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做好日常四步曲 預防治療皆不可少

暗瘡患者在日常護膚時，應兼顧面部及身體，做好護理四步曲。顏醫生建議：「首先須注重清潔，盡量選用溫和的洗面乳和潔膚液，洗走多餘污垢和油脂，以免阻塞毛孔。」一般暗瘡於12星期便會痊癒，如若暗瘡範圍較大，甚至出現膿疱等，便應及早求醫，考慮以處方藥物控制暗瘡。另外，為了保持皮膚水油平衡，保濕及防曬亦不可少，同時亦要避免陽光刺激暗瘡，減少暗瘡印及疤痕問題。

 

以上資訊由顏佩欣醫生提供

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皮膚及性病科專科顏佩欣醫生

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