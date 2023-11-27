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健康
2023-11-27 07:30:00

健康研究所｜晚期前列腺癌 可以「與癌共存」？

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面對癌症猶如惡夢，一旦是晚期癌症，更如陷入一片黑暗。然而，臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生指出，隨著醫學快速發展，患上晚期癌症不等於「難逃劫數」，以前列腺癌為例，即使逾3成患者確診時已屆晚期，幸現時已有新型合併治療，更可以提前於一線使用，助患者積極地與癌魔對抗，有望達致與癌共存。

今年78歲的張先生，數個月前出現骨痛，但當時只以為自己年事已高，關節痛乃平常事，因此一直沒有多加理會。惟痛楚日漸加劇，且蔓延至全身，最嚴重時需要以拐杖輔助步行。他亦有出現血尿，開始察覺身體不妥，求醫進行檢查，卻迎來不幸的消息。原來一直持續骨痛的根源是晚期前列腺癌，癌細胞已擴散至多處骨骼，而血尿則因為癌細胞亦已入侵膀胱，當時患者和家人也難以接受，已「打定輸數」。

 

逾三成患者確診前列腺癌時屬晚期

鄭醫生解釋：「骨骼是最常見的前列腺癌擴散位置，癌細胞會侵蝕骨質或造成不正常的骨骼增生，輕則患者會間歇地出現輕微骨痛，重則頻密地劇痛，甚至出現骨折。」前列腺癌的初期症狀不明顯，即使有排尿困難、尿頻、夜尿等，患者也未必會即時求醫。

本港前列腺癌個案中，有超過3成患者確診時屬晚期，以往一線治療為傳統荷爾蒙治療，即荷爾蒙針劑或睪丸切除手術，但大多會於12年內出現抗藥性，致病情復發。傳統而言，醫生會在傳統荷爾蒙治療之上，額外加入化療。隨著治療進步，患者也可使用傳統荷爾蒙配合新型口服荷爾蒙藥物作合併治療，令病情繼續受控。

 

新型藥物副作用較化療輕微

近年有研究發現，同時使用傳統荷爾蒙治療與化療或新型口服荷爾蒙藥物，可以有效延長晚期前列腺癌患者的無惡化生存期或總生存期長達45年。最新發展是將合併治療應用得更積極，及早提前在一線階段使用。相比化療的靜脈注射，新型口服藥物相對較方便，只需要每天口服，且副作用較輕微，如頭痛、潮熱或出疹等。對於承受能力較高的患者，如身體狀況較佳、年紀較輕，甚至可以考慮合併三種治療，即傳統荷爾蒙治療、化療及新型口服荷爾蒙藥物，有助抑制腫瘤。

上文提及的張先生本身患有慢性病，加上已接近80歲，經醫生評估後認為他身體難以承受化療副作用，一度令張先生感到沮喪，以為無藥可醫。醫生進一步解釋，可以在一線治療使用傳統荷爾蒙及新型口服荷爾蒙藥物，副作用較少。用藥後兩個月，張先生的大幅改善終令家人放下心頭大石，腫瘤漸趨穩定，骨痛和血尿已完全減退，張先生行動自如，更打算與家人歐遊，繼續享受退休生活。

 

藥物資助計劃減輕患者負擔

前列腺癌患者大多年紀較大，或缺乏經濟收入，治療費用難免加重他們的經濟負擔，現時有社區藥房的封頂式藥物資助計劃，有需要的患者可與醫生商討。鄭醫生最後寄語：「即使是晚期前列腺癌，醫生也會考慮患者的承受能力、意願、身體情況，共同商討最合適的治療方案，有望做到與癌共存。」

 

資料由臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生提供
以上健康專欄由香港安斯泰來製藥有限公司支持

臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生

臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生

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