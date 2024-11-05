健康研究所｜校園欺凌受害者不等於軟弱 近年個案有增無減 網絡欺凌影響不比暴力小

校園欺凌近年在社會備受關注，然而受害學童未必容易描述事件或表達內心感受。鬍子健康基金會成員暨精神科專科葉沛霖醫生表示：「如發現兒童突然出現明顯的情緒變化、拒絕上學或出現難以解釋的身體症狀，如頭痛、胃痛等徵兆，家長須多加以關心，了解他們面對的壓力或困擾，包括在學校內有否被欺凌。發現問題後需要時可與校方聯絡，透過老師及社工協助，共同解決問題。」 受害者患情緒病機會高 3 至 4 倍 當學童遭受欺凌，他們不一定可以清楚描述，有些甚至不願意跟別人提及，除了因難以啟齒外，有些亦擔心說出事件會被人認為他們軟弱，因此父母觀察子女的情緒及行為變化，可有助及早察覺子女有否受到欺凌。葉醫生表示，被欺凌者可能會出現焦慮或抑鬱症狀，例如擔心回校被欺凌、害怕被恥笑、情緒低落，以及對很多事情失去興趣或提不起勁，或出現各種身體症狀，例如手震、心跳、胃痛、作嘔、肚痛、疼痛及各種經檢查後也找不出成因的身體不適等。

葉醫生指，曾有一位中二患者，因被同學欺凌而導致嚴重手震，甚至更因害怕上學而持續失眠，最後需服用抗抑鬱及抗焦慮藥物以及進行心理及行為治療。「另外，家長亦可觀察子女的行為有否出現變化，如變得不願上課、上課不專心、人際關係疏離等，如發現子女出現上述轉變，應盡快尋找專業人士協助，找出成因，及早介入，否則經歷欺凌的學童日後患上情緒疾病的機會或增加約3至4倍。」葉醫生補充。 創傷程度需視乎受害者具體經歷 校園欺凌可分為不同類型，如言語欺凌、肢體暴力、孤立等行為，現今世界與網絡可說是密不可分，因此網絡欺凌的個案近年亦有所增加，如網上「公審」，發帖公開其他人的照片及對話、惡意留言等。葉醫生更指，網絡欺凌可被無限轉載及轉發，且一旦公開於網絡上更是難以完全刪除，因此網絡欺凌的影響絕不少於其他形式的欺凌。惟葉醫生解釋：「哪種對受害者影響更大，實在難以單靠欺凌的類型作判斷，需視乎受害者的具體經歷而定，但必須強調的是，所有欺凌行為對受害者來說，也會留下不同程度的陰影及影響。」

欺凌者心態或與朋輩影響相關 站在另一個角度，到底為甚麼欺凌者會做出傷害別人的行為？葉醫生指，成因相對較複雜，大部分個案中的欺凌者未必因單一成因而作出欺凌行為，有部分欺凌者或因自尊感較低，需透過欺凌別人而獲得自信，亦有部分因交朋結友而「埋堆」，被迫與朋友一同欺凌別人。葉醫生加以解釋：「朋輩對兒童及青少年的影響甚大，故也有些兒童及青少年會為了討好朋友而加入欺凌。」葉醫生最後提醒家長，子女遇上欺凌的話，須小心謹慎地處理，細心聆聽並設身處地理解子女的想法和感受，千萬不要判斷他們（例如有些家長會認為子女肯定是有問題才會受到欺凌），更不要因他們被欺凌而加以責罵（例如有些家長會批評子女被欺凌後的反應或處理方式）。否則若處理不當，除了不利親子關係，更難以幫助子女從被欺凌的陰影中走出來，甚至造成「二次傷害」。

以上資訊由鬍子健康基金會成員暨精神科專科葉沛霖醫生提供

鬍子健康基金會成員暨精神科專科葉沛霖醫生