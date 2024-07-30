健康研究所｜毛囊滿佈蟎蟲致玫瑰痤瘡 抗蟲消炎雙管齊下

當臉部泛紅和痕癢，懷疑是皮膚過敏或患濕疹；如冒出帶有膿皰的丘疹，又以為只是長暗瘡，但種種的症狀有機會是玫瑰痤瘡。皮膚及性病科專科林嘉雯醫生表示，炎熱天氣、辛辣食物、壓力等都有機會誘發玫瑰痤瘡，不過近年有研究得出令患者驚訝的結果，原來皮膚發炎可由蠕形蟎蟲所致，而釀成玫瑰痤瘡。「因此治療需針對毛囊蟎蟲，才可消炎及減輕症狀。」 毛囊蟎蟲過多或引致玫瑰痤瘡 玫瑰痤瘡是一種慢性皮膚炎症，可分為泛紅型、丘疹型、酒糟鼻型和眼睛型4類。玫瑰痤瘡的成因不明，不過有研究指出，如皮膚毛囊中的蠕形蟎蟲數量過多，便有機會引致玫瑰痤瘡。林醫生解釋：「一般人的毛孔內也有毛囊蟎蟲，不過當數量過多時，便可能引致皮膚發炎，甚至患上玫瑰痤瘡，當中丘疹型患者皮膚毛囊中的蟎蟲數量更較一般人多8倍。」

治療丘疹型玫瑰痤瘡抗蟲消炎不可或缺 針對不同的類型的玫瑰痤瘡需採取不同治療方法，如泛紅型的患者可使用收縮血管的藥物，如成效不佳便可能需考慮接受光學治療。治療丘疹型玫瑰痤瘡，傳統上患者可使用外用抗生素和杜鵑花酸，不過由於毛囊蟎蟲是誘發玫瑰痤瘡的因素之一，現時也有藥膏同時有抗蟲和消炎效果。有研究顯示，患者使用這種藥膏最快3週已見效，使用16週後更可減輕8成以上發炎症狀，而且能較長時間地控制病情，復發中位數較傳統藥膏延長1個月。至於病情較嚴重的患者則可能需要服用口服藥，如抗生素或異維A酸。

誤診為濕疹用類固醇反令病情惡化 治療玫瑰痤瘡需對症下藥，否則有機會弄巧反拙。一名年約30歲的患者因面上長出丘疹而求醫，當時先被診斷為濕疹，以類固醇作治療。最初她的病情的確有所好轉，但一段時間後情況每況愈下。直到後來才確診為玫瑰痤瘡，她隨即停用類固醇，並改為使用能針對蟎蟲的藥膏後，面上的泛紅和丘疹逐漸消退，接受治療半年後病情也漸趨穩定。 玫瑰痤瘡的症狀與濕疹或暗瘡的確甚為相似，令不少患者混淆。其實大致可依據發病位置和症狀區分三者，林醫生提到：「暗瘡大多長在油脂分泌較多的T字位和下巴，而且患者毛孔較粗大，並長有粉刺及黑頭等。」而濕疹則可生長在臉上任何一個位置，患者皮膚較乾燥和痕癢，甚至脫皮。至於玫瑰痤瘡較常長在兩邊臉頰和鼻子，患者除了會感到痕癢，亦會感到灼熱。

小心日常飲食清潔護膚 林醫生提醒患者，由於玫瑰痤瘡為慢性病，日常生活中應多加注意以控制病情，例如避免進食太熱或辛辣食物，勤塗防曬，亦應盡量簡化清潔步驟，患者亦應避免使用去角質、磨砂和含有酸類的護膚品，以盡量穩定皮膚，減低復發的可能性。 以上資訊由林嘉雯醫生提供