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健康
2024-01-23 07:30:00

健康研究所｜港人機不離手 拇指「彈弓指」個案增 延遲就醫可致永久變形

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一機在手，便可與外界溝通、看影片及玩遊戲。隨意在街走走，街上大部分人都是低頭族。根據報告顯示，港人每天平均花6小時上網，當中更有超過一半時間都在使用手機。骨科專科倪司玲醫生指出：「近年20至30歲患上彈弓指的個案有所上升，尤其是拇指，相信與港人長時間重複地使用手指滑手機有關。」

 

家庭主婦、代謝疾病患者需留神 屬高危人士

扳機指，又名彈弓指，是指手指反覆屈曲時，屈肌腱與筋膜之間，亦即位於手掌上方位置的A1滑車（A1 pulley）不斷磨擦而造成發炎及腫脹，繼而令組織增厚，令手指「卡」著。由於彈弓指初期症狀輕微，患者未必能察覺問題嚴重性，因此不少個案求診時病情已惡化。臨床上彈弓指共分為4級，第4級為最嚴重，手指或永久變形無法伸直。

重複使用或彎曲手指是患上彈弓指的主因，高危人士包括女士、經常使用電腦和滑手機人士、糖尿病或痛風患者。倪醫生舉例：「家庭主婦、清潔工需長期手握用具，如地拖、掃帚、清潔用具等，屬於高危。」有見及此，倪醫生建議高危人士應多讓手指休息、定時按摩及伸展手指，避免因長時間活動而引致彈弓指。

 

幼兒階段出現症狀或屬先天因素

除後天因素影響，彈弓指也受先天因素影響，這些患者大多在一歲前發病，加上現時不少小朋友也會頻密地使用電子產品，有機會令彈弓指問題惡化。倪醫生指，針對年幼患者，醫生一般會先建議保守治療，如物理治療，同時家長亦可替子女按摩A1滑車位置及於睡前為子女戴上手指護托。若幼兒進行一至兩年的保守治療仍沒有改善的話，或需考慮手術治療，以免影響日後學習。

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彈弓指手術術後復發率低

不論是成人還是幼兒，手術時醫生會在患者手掌上方位置開小切口後進行鬆解，醫生會確保手指能伸直及屈曲自如後才縫針，能即時紓緩扳機指問題外，術後復發機會亦相對較微。「不過患者應留意，如術後長期不動，術後傷口的纖維黏連或會使手指不能伸直，故術後伸展練習相當重要。」倪醫生加以解釋。

 

切勿忽視輕微症狀 盡早求醫尋求治療

彈弓指除了會「卡」著外，另一個情況是不能屈曲。倪醫生分享，一名40歲從事文職的男患者，平日工作並不需要重複使用工具，惟某天他因清早醒來拇指持續30分鐘未能屈曲而求醫，經醫生細問後得知他原來兩個月前已經出現症狀，但初時只認為是手指痠痛而未有理會，令病情一直加重。及後經醫生檢查及查問病歷後，相信他是過度滑手機而致病。因此醫生叮嚀他多休息手指，並為他局部注射類固醇及處方消炎止痛藥後，情況得以紓緩，亦沒有出現復發的情況。倪醫生提醒大眾，如發現手指異常便應及早求醫，盡早得到治療，便可有更多治療選擇，未必需要進行手術。

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以上資訊由倪司玲醫生提供

骨科專科倪司玲醫生

骨科專科倪司玲醫生

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