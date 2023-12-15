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健康
2023-12-15 07:30:00

健康研究所｜炎症性腸病易致腸出血 靜脈注射型鐵劑有效補鐵治缺鐵性貧血

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健康研究所｜炎症性腸病易致腸出血 靜脈注射型鐵劑有效補鐵治缺鐵性貧血

健康研究所｜炎症性腸病易致腸出血 靜脈注射型鐵劑有效補鐵治缺鐵性貧血

不時肚痛腹瀉，大部分人或以為只是「食錯嘢」，但有否想過有機會是患上炎症性腸病？中大研究顯示，本地炎症性腸病發病率於過去30年飆升近30，情況令人關注。而腸道出現問題，影響的不只是消化和排便功能，香港炎症性腸病學會前會長暨腸胃肝臟科專科陳智曦醫生指出：「患者的營養吸收能力較常人差，而腸道持續發炎亦有機會引致出血，容易導致缺鐵性貧血，患者會出現氣喘及疲倦等症狀，影響日常生活。」

 

腸出血流失鐵質兼難吸收營養 易致缺鐵性貧血

炎症性腸病是由於免疫系統失常，誤當腸道細胞是外敵而作出攻擊，以致腸道發炎。患者因腸道發炎出血而流失鐵質，加上吸收營養的能力下降，在雙重影響下，他們患上缺鐵性貧血的風險隨之增加。陳醫生表示：「如要改善患者的缺鐵性貧血問題，可從三方面入手，一般建議患者多進食高鐵質食物，並接受治療以控制病情，此外亦會為患者補充鐵質。」

 

腸病患者營養吸收較差 鐵針比口服鐵丸快見效

現時補鐵方案包括口服鐵丸和靜脈注射型鐵劑（鐵針）。鐵丸需每天服用一次，惟有機會導致便秘或腹瀉，而且對於吸收能力較差的患者，口服藥的起效時間亦會較長。至於鐵針，患者需要定期入院「吊針」，每次大約需時30分鐘至1小時，副作用較少，亦比鐵丸更快見效。

陳醫生分享，一名20歲的炎症性腸病患者因控制炎症情況未如理想，即使已進食高鐵質的食物，仍有缺鐵性貧血問題，每日都感到非常疲倦，令學習大受影響。患者最初較為抗拒使用鐵針，認為需要每隔一段時間到醫院較麻煩，於是選擇服用鐵丸。不過他服用鐵丸後，出現嚴重便秘問題，後來轉用鐵針，他的精神有所改善，重拾活力，學習進度得以改善，生活亦回復正常。

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輸血非治本方法 鐵針為身體補鐵造血

除了炎症性腸病外，嚴重胃潰瘍的患者也可能有消化道出血問題，有機會引致缺鐵性貧血。陳醫生補充：「即使是貧血，如情況非危急的話，並不一定要接受輸血。為了可盡快修復患者體內的鐵質含量，一般會選擇注射鐵針，輸血只是治標不治本的方法，一般會希望先為身體提供造血『原材料』，亦即足夠鐵質，以盡快讓血量回復至正常水平。」

 

以上資訊由陳智曦醫生提供

香港炎症性腸病學會前會長暨腸胃肝臟科專科 陳智曦醫生

香港炎症性腸病學會前會長暨腸胃肝臟科專科 陳智曦醫生

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