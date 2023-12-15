健康研究所｜炎症性腸病易致腸出血 靜脈注射型鐵劑有效補鐵治缺鐵性貧血

不時肚痛腹瀉，大部分人或以為只是「食錯嘢」，但有否想過有機會是患上炎症性腸病？中大研究顯示，本地炎症性腸病發病率於過去30年飆升近30倍，情況令人關注。而腸道出現問題，影響的不只是消化和排便功能，香港炎症性腸病學會前會長暨腸胃肝臟科專科陳智曦醫生指出：「患者的營養吸收能力較常人差，而腸道持續發炎亦有機會引致出血，容易導致缺鐵性貧血，患者會出現氣喘及疲倦等症狀，影響日常生活。」

腸出血流失鐵質兼難吸收營養 易致 缺鐵性貧血

炎症性腸病是由於免疫系統失常，誤當腸道細胞是外敵而作出攻擊，以致腸道發炎。患者因腸道發炎出血而流失鐵質，加上吸收營養的能力下降，在雙重影響下，他們患上缺鐵性貧血的風險隨之增加。陳醫生表示：「如要改善患者的缺鐵性貧血問題，可從三方面入手，一般建議患者多進食高鐵質食物，並接受治療以控制病情，此外亦會為患者補充鐵質。」