健康研究所｜痕癢型濕疹 嚴重痕癢難耐 盼快速止痕解救身心

濕疹經常影響外觀，但皮膚的乾燥紅腫程度，其實未必能完全反映病情。臨床上有部分患處輕微至中度的患者，其痕癢感卻達嚴重程度。皮膚科專科陳湧醫生解釋：「此類患者臨床上被稱為痕癢型濕疹，大約佔所有濕疹個案中的2成。如患者自幼屬過敏體質，如患食物敏感、哮喘等，或年幼時已出現濕疹的話，較大機會屬於痕癢型。」這群患者往往希望治療能盡快將他們從痕癢中解救出來，因此起效速度是他們選擇治療時的重要考慮因素。
兒時已有食物敏感、哮喘患者較易患上痕癢型濕疹
為甚麼濕疹會發展成痕癢型，目前醫學上未知成因，診斷的過程中醫生需要仔細問診。陳醫生表示：「醫生會詢問患者的痕癢程度，1分最輕微，10分最嚴重；同時也需要知道痕癢對日常生活的影響，如痕癢導致難以集中精神、半夜因痕癢而起床，影響睡眠質素等。假若患者上述情況都屬嚴重，而臨床上病情不太嚴重的話，大致已可診斷為痕癢型濕疹。」
傳統治療欠針對性
醫生會基於患者的濕疹程度及症狀，建議適合的治療方案。現時對於輕度患者，一般會先處方類固醇或非類固醇藥膏，直接塗抹於患處以紓緩病情。若患者屬中度至嚴重患者，或塗抹藥膏後仍未能有效控制病情，醫生便會安排紫外光燈治療、傳統免疫抑制劑等作全身性治療，惟傳統免疫抑制劑是將整個免疫系統全面壓抑，所造成的副作用亦會較多，如降低人體的抵抗力、影響肝和腎功能等，故現時亦較少處方此類藥物。
治療起效速度對痕癢型濕疹患者尤其重要
為了能有效地針對濕疹進行治療，現時有新式的治療方案主要針對與濕疹相關部分的免疫系統進行壓抑，包括生物製劑及口服JAK抑制劑。前者屬於注射型治療，透過中和引發濕疹的特定白細胞介素以控制病情；至於口服JAK抑制劑則透過抑制JAK細胞激酶，減少發炎因子，而由於它能同時抑制多個與濕疹相關的細胞發炎因子，故於改善症狀，特別是痕癢方面，較其他治療方案快。有研究顯示，當患者服用口服JAK抑制劑，同時亦使用外用藥膏的話，用後第2天痕癢感已大有改善。
陳醫生分享一位自幼已患有濕疹多年的男患者，最近剛升上大學，本身他的病情不算嚴重，但驟然的環境改變及學業壓力令他的濕疹痕癢加劇，塗抹藥膏後仍未能明顯改善。痕癢除了令他難以集中精神外，亦因不停搔癢而令皮膚流血，甚至滲出組織液，導致他缺乏自信，社交生活嚴重受阻。與醫生商討後，他轉服JAK抑制劑，痕癢及相關症狀於1星期內得到明顯改善，痕癢減少了，他能夠收拾心情及集中力，以應付學業及適應新的社交圈子。
以上資訊由陳湧醫生提供