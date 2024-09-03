健康研究所｜痕癢型濕疹 嚴重痕癢難耐 盼快速止痕解救身心

濕疹經常影響外觀，但皮膚的乾燥紅腫程度，其實未必能完全反映病情。臨床上有部分患處輕微至中度的患者，其痕癢感卻達嚴重程度。皮膚科專科陳湧醫生解釋：「此類患者臨床上被稱為痕癢型濕疹，大約佔所有濕疹個案中的2成。如患者自幼屬過敏體質，如患食物敏感、哮喘等，或年幼時已出現濕疹的話，較大機會屬於痕癢型。」這群患者往往希望治療能盡快將他們從痕癢中解救出來，因此起效速度是他們選擇治療時的重要考慮因素。

兒時已有食物敏感、哮喘患者較易患上痕癢型濕疹

為甚麼濕疹會發展成痕癢型，目前醫學上未知成因，診斷的過程中醫生需要仔細問診。陳醫生表示：「醫生會詢問患者的痕癢程度，1分最輕微，10分最嚴重；同時也需要知道痕癢對日常生活的影響，如痕癢導致難以集中精神、半夜因痕癢而起床，影響睡眠質素等。假若患者上述情況都屬嚴重，而臨床上病情不太嚴重的話，大致已可診斷為痕癢型濕疹。」