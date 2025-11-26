健康研究所｜糖胖症死亡風險較常人高 減重兼控糖斷惡性循環

二型糖尿病患者當中如果屬於超重或肥胖，臨床上稱之為糖胖症，患者或陷入嚴重併發症危機。香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。第四集糖友主角阿昇自幼便是「肥仔」，認為人生苦短，應及時行樂，即使知悉自己患有糖尿病，卻仍未有戒口亦不願做運動。他直到聽聞中學老師因糖胖症併發腎衰竭，更需要洗腎，才驚覺自己的健康問題已是燃眉之急，阿昇意識到糖尿病與肥胖兩者會互相影響，決意減重控糖，務求逃出「糖胖症」的惡性循環。
體重指標（BMI）是國際認可衡量肥胖程度的標準，內分泌及糖尿科專科黃渭湘醫生指出：「亞洲人BMI介乎23至24.9kg/m2已屬超重，等於或超過25kg/m2即為肥胖。」而糖胖症是指二型糖尿病患者超重或肥胖，這類患者亦常有中央肥胖問題，即男士腰圍超過90厘米，女士腰圍超過80厘米。
阿昇心驚膽顫地接受體檢，而結果也顯示其身體多項指數亮起紅燈，糖化血紅素達8.5%，BMI更已超過30kg/m2，腎功能亦已有輕微受損，醫生明言如此下去他的病情只會每況愈下。
糖尿病與肥胖互為因果
黃醫生解釋，肥胖會大大增加患上糖尿病的風險，因肥胖會降低身體對胰島素的敏感度，令身體增加對胰島素的需求，長期下去更會對胰島細胞造成勞損，從而影響血糖水平；而當血糖水平過高，過多血糖會轉化為脂肪，積聚於身體造成肥胖，兩者之間形成惡性循環。「肥胖不僅會惡化糖尿病病情，更會顯著增加罹患高血壓、心血管疾病及多種癌症的風險。值得注意的是，糖胖症患者的死亡率更較常人高出數倍，糖友絕不可忽視糖胖症的風險。」
控糖減重同樣重要
患者於選擇藥物時，除了需考慮控糖成效外，同時亦應考慮藥物對器官的保護，如心臟、腎臟及肝臟，及對體重的影響。黃醫生表示：「國際糖尿指引提到，如糖尿病患者希望控制體重，可考慮不會增加體重的降糖藥物，例如二甲雙胍類及DPP-4抑制劑，甚至可考慮有減重效果的降糖藥物，例如SGLT2抑制劑及腸泌素受體促效劑包括GLP-1受體促效劑及新一代的GIP/GLP-1雙受體促效劑。」腸泌素受體促效劑是經皮下注射的降糖藥物，可幫助抑壓食慾，延遲胃部排空時間，促進餐後胰島素分泌，同時刺激胰島素合成及抑制升糖素的分泌，能達致控糖及減重的效果。
阿昇聽了醫生的解釋，終於了解肥胖與血糖之間的關係，亦訂下詳細的減重控糖目標，除了嚴格控制飲食和恆常做運動，亦按時使用醫生處方的針劑藥物。在三者配合下，阿昇成功減重，糖尿病亦控制得宜，能免受糖胖症的侵害。
以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。
資訊由香港糖尿聯會提供
全力支持：美國禮來亞洲公司
PP-LD-HK-0207 10/2025
