健康研究所｜糖胖症死亡風險較常人高 減重兼控糖斷惡性循環

二型糖尿病患者當中如果屬於超重或肥胖，臨床上稱之為糖胖症，患者或陷入嚴重併發症危機。香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。第四集糖友主角阿昇自幼便是「肥仔」，認為人生苦短，應及時行樂，即使知悉自己患有糖尿病，卻仍未有戒口亦不願做運動。他直到聽聞中學老師因糖胖症併發腎衰竭，更需要洗腎，才驚覺自己的健康問題已是燃眉之急，阿昇意識到糖尿病與肥胖兩者會互相影響，決意減重控糖，務求逃出「糖胖症」的惡性循環。

體重指標（BMI）是國際認可衡量肥胖程度的標準，內分泌及糖尿科專科黃渭湘醫生指出：「亞洲人BMI介乎23至24.9kg/m2已屬超重，等於或超過25kg/m2即為肥胖。」而糖胖症是指二型糖尿病患者超重或肥胖，這類患者亦常有中央肥胖問題，即男士腰圍超過90厘米，女士腰圍超過80厘米。

阿昇心驚膽顫地接受體檢，而結果也顯示其身體多項指數亮起紅燈，糖化血紅素達8.5%，BMI更已超過30kg/m2，腎功能亦已有輕微受損，醫生明言如此下去他的病情只會每況愈下。

糖尿病與肥胖互為因果

黃醫生解釋，肥胖會大大增加患上糖尿病的風險，因肥胖會降低身體對胰島素的敏感度，令身體增加對胰島素的需求，長期下去更會對胰島細胞造成勞損，從而影響血糖水平；而當血糖水平過高，過多血糖會轉化為脂肪，積聚於身體造成肥胖，兩者之間形成惡性循環。「肥胖不僅會惡化糖尿病病情，更會顯著增加罹患高血壓、心血管疾病及多種癌症的風險。值得注意的是，糖胖症患者的死亡率更較常人高出數倍，糖友絕不可忽視糖胖症的風險。」