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健康
2024-03-11 07:30:00

健康研究所｜肺部陰影並非等同肺癌 港人健康意識增加 及早發現肺磨玻璃影助監察

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近年大眾逐漸重視個人健康，當進行身體檢查時，亦會同時進行肺部電腦掃描，當被告之發現肺部出現陰影，不禁擔心與肺癌有關。心胸肺外科專科吳永舜醫生表示：「肺部出現陰影，如肺磨玻璃影，不一定等如肺癌，亦有可能是其他因素導致，大家先不要『自己嚇自己』。」

 

肺磨玻璃影特徵或反映成因是否惡性

大眾對於肺磨玻璃影一詞可謂較陌生，肺磨玻璃影位於肺部，其影像偏向半透明狀態，猶如磨砂玻璃，因此可看見背後的血管及紋理。對於肺部陰影，大眾必然擔心不已，但其實肺磨玻璃影並不一定等如惡性腫瘤，吳醫生解釋：「肺癌只是其中一個原因，但肺感染、肺炎或肺結核痊癒後的疤痕組織亦可導致肺磨玻璃影。」

要診斷肺磨玻璃影的成因屬良性或惡性，一般會根據陰影的大小、密度及形態為準則作參考。如密度較高和顏色較深，或陰影中出現不正常形態，譬如顏色不一或陰影中間出現核形狀，此類患者需考慮抽取組織以檢測陰影是否屬惡性，及後亦需根據醫生詳細分析及與患者商討後才決定適合的治療方案。

 

忽視或令病情惡化

若肺磨玻璃影成因屬良性、陰影顏色通常較淺且面積較小，而同時由感染引起的話，一般待炎症消失後，便有機會自行痊癒。相反若成因屬惡性，而患者忽視其嚴重性，並未進行相關跟進和治療，待陰影特徵出現改變，屆時病情亦會變得嚴重。如經檢查後確診為肺癌，患者或需進行手術切除癌細胞。

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微創胸腔鏡成首選方案 術後最怕出現肺炎

現時肺癌手術除傳統開胸方法外，微創胸腔鏡手術亦成近年趨勢，除傷口及痛感較傳統開胸手術小外，住院時間亦能夠縮短，患者的滿意度上升，因此大部分醫生亦會選擇微創胸腔鏡作手術方案。而患者的術後活動幅度亦成康復的重要因素，吳醫生闡述：「如患者術後臥床時間較長，有機會令肺部積痰而影響肺部擴張，尤其吸煙人士肺部功能較弱，更應盡量起床進行伸展。」

最後吳醫生亦分享一名40歲女患者因進行定期檢查時發現兩邊肺部出現陰影而求醫的個案，此名患者生活健康且沒吸煙史，卻於影像掃描下發現左邊肺部出現接近4毫米的陰影，而右邊陰影更接近1厘米且形態不正常，故抽取右邊組織作檢驗，及後發現含有癌細胞，因此決定進行微創手術，數天後便康復出院。而左邊肺部陰影至今於監察下並沒惡化，吳醫生希望藉著此個案提醒大眾切勿忽視患上肺癌的可能性，因現時大部分肺癌個案由基因突變而引起，定期進行檢查才能及早診治。

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以上資訊由吳永舜醫生提供及
Johnson & Johnson全力支持

心胸肺外科專科吳永舜醫生

心胸肺外科專科吳永舜醫生

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