健康研究所｜胃癌或需切胃 術前術後可靠補充營養「強化」身體

癌症患者需要足夠體力應付抗癌路的每個階段，但這對胃癌患者而言卻是一大難題。外科專科醫生唐琼雄醫生解釋：「胃部不適會嚴重影響患者的食慾，即使進食也會出現吞嚥困難和嘔吐等問題，阻礙營養吸收。」若在營養不足的情況下開始治療，例如切除部分或整個胃部，會令患者食慾更差、更難補充營養，形成惡性循環。因此，在治療的同時不應忽略營養的重要性，即使患者無法正常進食，也可透過鼻胃喉餵食，或以靜脈注射方式補充營養。 術前可飲用營養奶及注射營養液增強體力 胃癌患者受腫瘤影響而缺乏胃口，如腫瘤位於胃部入口（即賁門位置），患者或會出現吞嚥困難令食量減少。若腫瘤位於胃部出口（即幽門位置），患者進食後有機會嘔吐，食物也需要更長時間才能到達小腸，變相減低腸道吸收營養的能力，亦有部分患者因為胃部出現慢性滲血導致貧血，這些原因都會導致營養不足。因此唐醫生指出：「如患者在確診胃癌時已出現營養不足，便需要在治療前盡快補給，打好根基應付治療。」

唐醫生續指，患者應盡量維持正常食量以吸收營養，補充足夠水分亦很重要。患者如出現吞嚥困難，可使用鼻胃喉輸送營養奶至胃內，以補充營養。如患者仍未補充到足夠營養，便可能需要以靜脈注射方式，直接將營養液輸入體內，直至身體增強至可接受治療的狀態。 唐醫生分享，曾有一名年約60歲消化道內長出腫瘤的患者，於一個月內暴瘦30磅變成「皮包骨」。由於腫瘤體積太大，患者需要先接受化療才可進行腫瘤切除手術，但他當時已出現嚴重脫水及營養不良，更因抵抗力太差而併發肺炎，因此沒法展開化療。為令患者可盡快吸收足夠營養以應付療程，醫生處方了抗生素治療肺炎，更採取了「三管齊下」的方式，為患者插入鼻胃喉餵食和靜脈注射營養液，並維持正常飲食。經過了10天的治療後，患者已可接受第一次化療，體重亦上升約4磅，最後能順利完成整個化療療程及接受手術。

部分及全胃切除手術均影響營養攝取 患者的胃部受到癌細胞侵襲，而不同程度的治療也會直接削弱其營養吸收，放射治療或化療都會令他們感到疲倦和食慾下降。 手術方面，若屬早期診斷，可進行較新的內視鏡黏膜下剝離術，將受影響的黏膜切除便可。若胃癌已屆晚期，而腫瘤生長在胃部出口（遠端近幽門）且體積不算太大，患者可進行遠端切除部分胃手術，但會縮短食物逗留在胃部與消化酶混合的時間，或導致營養吸收變差。如腫瘤體積較大並接近胃入口，便需要切除整個胃部，對患者造成更大影響。唐醫生解釋：「當患者接受全胃切除後，便會失去胃部作緩衝，食物會直接進入小腸，令患者較難吸收鐵質及維他命B12等微量營養素，有礙攝取全面的營養。」

治療後按情況以不同方式補充營養 手術後，患者主要透過鼻胃喉進食流質食物，待傷口癒合才進食半固體食物，以盡快補充營養幫助復原。如患者在此時仍處於營養不良狀態，醫生會考慮透過靜脈注射輸入營養液。這些營養補充劑含氨基酸和奧米加3脂肪酸等營養素，增加蛋白質的吸收，加快身體復原。 術後的飲食注意事項 當進食固體食物時，將食物充分咀嚼以幫助消化 少吃多餐、感覺飢餓時便應進食 選擇含豐富蛋白質及維他命的食物 避免進食難以消化的食物，如鮑魚、青瓜、菇類食物 避免進食過鹹及醃製食物 避免吃自助餐，以免吃得過量影響消化

以上資訊由唐琼雄醫生提供