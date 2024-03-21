健康研究所｜腎病患者攝取蛋白質過多隨時加速退化 低蛋白飲食配合藥物助延洗腎

患上慢性腎病，當然希望洗腎的一天來得越遲越好，不少患者會嚴格控制飲食，甚至「疏遠」蛋白質，以免加重腎臟的負擔。腎病科專科林仲文醫生解釋：「過多蛋白質的確會加速腎臟退化，亦會增加身體毒素，但蛋白質攝取不足也會造成營養不足，招致反效果，因此『不多也不少』、『質量並重』是重要原則。」患者可以進行低蛋白飲食，同時配合藥物，有助延緩洗腎及維持足夠營養。
過半患者因糖尿病引致腎衰竭
腎臟是控制血壓的重要器官之一，當血壓上升時，腎臟的負荷會增加；而如果患者腎功能較差，亦會令血壓升高，造成惡性循環。糖尿病亦是本港常見的慢性疾病，雖然腎病不會增加糖尿病的風險，但血糖過高會破壞腎臟。林醫生更指出：「本港大概有一半腎衰竭個案是由糖尿病所引起，且往往難以察覺。因為即使高血糖已對腎臟造成損害，初期症狀也不明顯，不少患者因而延誤治療，確診慢性腎病時大多已屆中至晚期。」因此找出成因、對症下藥對控制慢性腎病非常重要，例如控制血糖能大大減低腎衰竭的風險。
蛋白質數量與質素並重
慢性腎病一共分為5期，對於3期或以上的患者，由於他們的腎功能已明顯受損，需限制蛋白質的攝取量以避免病情繼續惡化，惟蛋白質的減少會令患者較易出現營養不足，導致患者肌肉量減少。外國指引建議，第3至5期的患者每天不應吸收超過每公斤體重0.6克的蛋白質。至於正進行洗腎的患者，由於過程中易流失蛋白質，故此應增加蛋白質的吸收，每天每公斤體重大概攝取1至1.3克蛋白質。同樣重要的是蛋白質的質量，林醫生指出：「高質量的蛋白質包括雞蛋、豬牛羊等肉類，根莖類和乾果類則相對較低質量，需盡量減少。」
配合藥物助延洗腎時間
在適當的飲食之上，病情合適的患者可配合藥物治療，如酮酸胺基酸，透過轉胺作用將蛋白質分解後的氮代謝物轉化成人體所需的胺基酸，減少代謝物能減輕腎臟負擔，同時能將胺基酸重用，幫助身體的營養維持於足夠的水平。而且，因藥物的副作用較少，經醫生評估病情合適的3期或以上患者可持續服用，以延遲需洗腎的時間。
林醫生分享，一名80歲男士患有糖尿病接近20年，血糖過高令他患上腎病第5期，但他不希望長期洗腎，起初主要透過低蛋白飲食以控制病情，但後來因出現營養不良導致精神欠佳。與醫生商討後決定配合酮酸胺基酸藥物服用，及後除了營養變得足夠，精神變好外，預計需洗腎的時間亦由半年後延後至1年。
以上資訊由林仲文醫生提供