健康研究所｜腎病患者攝取蛋白質過多隨時加速退化 低蛋白飲食配合藥物助延洗腎

患上慢性腎病，當然希望洗腎的一天來得越遲越好，不少患者會嚴格控制飲食，甚至「疏遠」蛋白質，以免加重腎臟的負擔。腎病科專科林仲文醫生解釋：「過多蛋白質的確會加速腎臟退化，亦會增加身體毒素，但蛋白質攝取不足也會造成營養不足，招致反效果，因此『不多也不少』、『質量並重』是重要原則。」患者可以進行低蛋白飲食，同時配合藥物，有助延緩洗腎及維持足夠營養。

過半患者因糖尿病引致腎衰竭

腎臟是控制血壓的重要器官之一，當血壓上升時，腎臟的負荷會增加；而如果患者腎功能較差，亦會令血壓升高，造成惡性循環。糖尿病亦是本港常見的慢性疾病，雖然腎病不會增加糖尿病的風險，但血糖過高會破壞腎臟。林醫生更指出：「本港大概有一半腎衰竭個案是由糖尿病所引起，且往往難以察覺。因為即使高血糖已對腎臟造成損害，初期症狀也不明顯，不少患者因而延誤治療，確診慢性腎病時大多已屆中至晚期。」因此找出成因、對症下藥對控制慢性腎病非常重要，例如控制血糖能大大減低腎衰竭的風險。