健康研究所｜自行打針有難度？病入膏肓才打針？醫生為你破除糖尿用藥謬誤

打針是不少人害怕的事，第三集《糖友Say》的糖友主角小虹便是其中之一。身為糖友的她既害怕打針，又因丈夫認為只有病重的人才需要注射針藥，所以即使小虹已無法靠口服藥控制血糖，仍沒有轉藥。後來，小虹與醫護商討後，了解到針劑藥物只是其中一個有效降低血糖的方法，而改用新型的針劑藥物後，終能好好控制病情，如常飲食、如常生活。
糖化血紅素超7%易有併發症
香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。小虹素來飲食毫無節制亦從不做運動，直至30多歲時確診糖尿病時才如夢初醒。至今接近10年來，她一直努力控制病情，然而服用口服降糖藥和控制飲食其血糖指數仍未能達標。為此，醫生曾建議她使用針劑藥物，不過小虹的丈夫卻認為只有病重的患者才需要打針而出言勸阻。
香港糖尿聯會前主席暨內分泌及糖尿科專科馬青雲教授解釋：「使用針藥並不代表病情嚴重，醫生會按患者的需要及病情而安排合適治療。」如患者未能及早將糖化血紅素控制在7%或以下，會增加微血管併發症，例如：糖尿病視網膜病變或糖尿腎病等風險。
新型針藥減分泌升糖素助控糖
現時的針劑型藥物除了胰島素外，還有GLP-1受體促效劑及新一代GIP/GLP-1雙受體促效劑，兩者原理都是仿造腸道產生的腸泌素(Incretin)，以刺激胰臟於血糖高時適當地分泌胰島素及降低升糖素的分泌，有效穩定病人血糖水平。馬教授稱：「與傳統的針劑藥物比較，GLP-1受體促效劑及新一代GIP/GLP-1雙受體促效劑導致血糖低的風險較低，亦有減低食慾的功效，影響胃部延遲排空，所以亦能減輕體重。另外亦有研究顯示，部分GLP-1受體促效劑能有效減低心血管疾病風險。」
注射筆降低打針恐懼感
小虹眼見自己的糖化血紅素（HbA1c）一直未能達標，仍遲遲無法「下手」，只能默默流下無助的眼淚。對於小虹害怕自行注射導致未能轉藥，馬教授表示：「其實現時有部分較新型的注射器針頭相對幼細，能降低注射時的痛楚，使用上更為簡便。」而部分藥物在注射次數上亦有改良，不需每天多次注射，例如部分GLP-1受體促效劑及GIP/GLP-1雙受體促效劑類別藥物，只需要一周注射一次，亦不必依照用餐時間打針，能提升患者的用藥依從性。
小虹告知醫生自己的情況後，改為使用新式的注射筆，她鼓起勇氣嘗試後，最終亦成功自行注射。在使用注射筆一段日子後，小虹精神有所好轉，不必擔心進食會令血糖大幅波動，能夠回復正常健康飲食。而小虹的丈夫眼見她的病情有所改善，也支持小虹轉藥的決定。
