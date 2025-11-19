健康研究所｜自行打針有難度？病入膏肓才打針？醫生為你破除糖尿用藥謬誤

打針是不少人害怕的事，第三集《糖友Say》的糖友主角小虹便是其中之一。身為糖友的她既害怕打針，又因丈夫認為只有病重的人才需要注射針藥，所以即使小虹已無法靠口服藥控制血糖，仍沒有轉藥。後來，小虹與醫護商討後，了解到針劑藥物只是其中一個有效降低血糖的方法，而改用新型的針劑藥物後，終能好好控制病情，如常飲食、如常生活。

糖化血紅素超7%易有併發症

香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。小虹素來飲食毫無節制亦從不做運動，直至30多歲時確診糖尿病時才如夢初醒。至今接近10年來，她一直努力控制病情，然而服用口服降糖藥和控制飲食其血糖指數仍未能達標。為此，醫生曾建議她使用針劑藥物，不過小虹的丈夫卻認為只有病重的患者才需要打針而出言勸阻。