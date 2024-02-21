健康研究所｜血癌患者易受感染 短時間可變重症 處方強力抗生素防情況轉差

步入後疫情時代，當大家終於能夠脫下口罩生活時，卻出現群體免疫力下降，不少人都比以往更易染病，而對於血癌患者而言，日常生活更需步步為營。因癌細胞會令患者的免疫力比常人差，易受到感染之餘，亦無力對抗入侵身體的細菌，以致病情可在短時間內急轉直下。血液及血液腫瘤科專科詹楚生醫生指出：「即使患者的症狀輕微，一旦受感染便可能有生命危險，需立即處方可殺滅大部分細菌的強力抗生素。」否則，患者可能在等待進一步治療時情況轉差，甚至陷入垂危狀況。

癌症與治療削弱免疫力 易受感染卻無反擊之力 血癌大致可分為三種，分別是白血病、淋巴癌和骨髓瘤，由於身體的造血細胞或淋巴細胞出現變異或增生，而變成癌症。三者皆會導致患者的免疫力下降，容易引起併發症。人體有不同的白血球，功能亦有分別，例如中性白血球就像負責巡邏的守衛，對抗入侵身體的細菌，而白血病及淋巴癌患者則分別因疾病本身及治療而令中性白血球數目大減，增加感染風險。 詹醫生稱：「在急性白血病患者的骨髓中，九成為壞細胞，幾乎沒有中性白血球可抵抗外敵。」而淋巴癌患者的基礎中性白血球數量雖不算太低，但在接受化療後，中性白血球數量會大減，令患者容易受細菌入侵，並且無反擊之力。

而骨髓瘤患者的免疫力也會變弱，不過最受影響的則是淋巴細胞。詹醫生表示：「淋巴細胞數值太低的話，會難以製造對抗病毒的免疫球蛋白，從而更易受到病毒感染，所以骨髓瘤患者常見會『生蛇』，如感染新冠病毒亦較易變成重症。」 病情可在數小時惡化至重症 症狀輕微亦需用強力抗生素 由於血癌患者免疫力較常人差，受到細菌感染後卻又無力對抗，若果細菌入血，細菌獲得血液養分，令病情可在短時間內急速發展，有機會引起敗血病和彌漫性血管栓塞等併發症，嚴重者更可能需要在深切治療部留醫。詹醫生提到：「血癌患者一旦受到感染便易有生命危險，也曾有患者在數小時內失救，所以我們第一時間需要確保治療萬無一失。」即使患者症狀輕微，醫生亦會先抽血進行「種菌」檢查，化驗是哪種細菌「襲擊」患者，同時亦會處方強力抗生素，以免患者病情惡化，甚至危及性命。

日常生活飲食需留神免染疫 正正因為血癌患者免疫力差，稍一不慎便會受到感染而生病，因此在日常生活和飲食也需多加注意，如少到人煙稠密的地方，避免食用未經煮熟的食物，如壽司、沙律、太陽蛋等，亦建議食用水果要削皮，及後更可用開水浸泡，減低細菌感染的可能性。 以上資訊由詹楚生醫生提供